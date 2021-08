A la Une .. Communiqué de l'AMDR au sujet des intempéries dans le Sud de La Réunion

Le changement climatique s’est de nouveau exprimé de façon intense et dramatique. Par NP - Publié le Dimanche 29 Août 2021 à 07:00

Des intempéries ont durement frappé le Sud de La Réunion ce samedi 28 août 2021 occasionnant des dégâts sur les villes de Saint-Philippe et Saint-Joseph.



L’AMDR salue le courage des équipes techniques communales du Sud Sauvage, ainsi que l’intervention des équipiers du SDIS974, et apporte son soutien aux Maires de Saint Joseph et de Saint Philippe.



En plus des atteintes aux biens matériels, nous déplorons une victime emportée par les eaux.



Le Président de l’AMDR Serge Hoareau présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne disparue.