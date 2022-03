Sport Réunion Communiqué de Réhane Gany : "Le Touquet au taquet..."

C'est à l'occasion de la classique septentrionale que Réhane Gany démarre la saison2022delaStellantis Motorsport RC. Manche d'ouverture du Championnat de France, le Rallye du Touquet sera une totale découverte pour le pilote réunionnais vainqueur du U24 l'an passé. Plus de 210kmdechronosendeux étapes et seize épreuves sont programmés.

"Je n’ai jamais disputé cette épreuve", déclarait Réhane, "Heureusement mon copilote Franck (Le Floch NDLR) la connaît. J’ai évidemment regardé des vidéos et j’en ai discuté longuement. Je m’attends à des changements d’adhérence fréquents, des changements de direction au bout de longues lignes droites et un tracé globalement rapide. Pour le moment les conditions s’annoncent sèches mais tout peut basculer très vite."



Cette course sera donc abordée comme à l’accoutumée pour Réhane qui découvrait chaque épreuve l’an passé. "On se prépare comme d’habitude", détaillait-il, "Les rôles sont bien établis. J’ai la chance d’avoir un navigateur qui m’apporte sérénité et expérience. Reconnaissances, visionnage des vidéos, briefing, footing, mon emploi du temps est calé. Je sais le travail que j’ai à faire pour aborder ce rallye découverte de la meilleure façon."



Réhane Gany reste sur la même attitude qu’en 2021. Chaque épreuve est abordée sous un angle professionnel. Une organisation minutieuse et "routinière" permet d’évacuer les facteurs exogènes. "Je ne ressens pas de pression", se confiait le pilote, "Contrairement au karting que j’ai pratiqué ou l’on risque d’être percuté par un autre concurrent, le rallye est une discipline dans laquelle on se bat contre soi-même. Je ne risque pas d’être sorti par un autre. Si je fais une erreur c’est de ma responsabilité uniquement. C’est un travail de fond. J’ai confiance en moi et en mon équipe. Pour performer, un pilote de rallye doit savoir repousser ses limites et augmenter ses objectifs. C’est cet état d’esprit que je travaille en faisant du footing. Bien que le rallye soit moins éprouvant physiquement, le mental est le même."

La seule pression est donc celle du résultat face à de nombreux concurrents; 22 opposants challengers Stellantis RC au Touquet. "J’éprouve seulement la pression de perdre, de décevoir l’équipe, mon entourage et de toutes les personnes qui m’encadrent. Je sais qu’en travaillant comme il faut les résultats suivent."



Pour ce Rallye du Touquet, Réhane bénéficiera d’une Peugeot 208 Rally4 toute neuve suivie par le département compétition du Lycée Henri Laurens situé à Saint Vallier (Drôme). Il s’élancera avec le numéro 30 en chef de file des engagés à la Cup. "La séance d’essais Vendredi dernier s’est parfaitement déroulée. Il fallait faire un peu de déverminage et ensuite renouer avec nos automatismes. Tout est OK." Le Rallye du Touquet se déroule vendredi et samedi prochain avec des reconnaissances programmées mercredi et Jeudi.