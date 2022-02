Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Communiqué de La Créole : Rétablissement de l’eau en cours





Dans les secteurs de Bellèmene, du Guillaume, de la Petite France, de Tan Rouge, de Villentroy, de Pausé et de Ho-Fo, la distribution est interrompue actuellement et jusqu’en fin d’après-midi (samedi 5 février) pour permettre la réparation de la pompe de refoulement et du remplissage du réservoir T2.



Aussi, la distribution en eau est interrompue en raison de coupures EDF sur certains secteurs du territoire : Route Hubert Delisle entre Bois de Nèfles et Guillaume, hauts de Bois de Nèfles, le Guillaume, Petite France et route du Maido, Bras Mort et Sans souci. Le retour à la normale ne pourra se faire qu’après rétablissement des lignes EDF.



La régie La Créole remercie ses usagers de leur compréhension.



Pour toutes les urgences, vous pouvez contacter 24h/24 le 0262.32.00.00 (Laissez un message) ou vous rendre sur le site Internet de La régie La Créole informe les habitants de la Commune de Saint-Paul que le rétablissement de l’eau est en cours sur Saint-Gilles, La Saline-les-Bains et Boucan Canot.Dans les secteurs de Bellèmene, du Guillaume, de la Petite France, de Tan Rouge, de Villentroy, de Pausé et de Ho-Fo, la distribution est interrompue actuellement et jusqu’en fin d’après-midi (samedi 5 février) pour permettre la réparation de la pompe de refoulement et du remplissage du réservoir T2.Aussi, la distribution en eau est interrompue en raison de coupures EDF sur certains secteurs du territoire : Route Hubert Delisle entre Bois de Nèfles et Guillaume, hauts de Bois de Nèfles, le Guillaume, Petite France et route du Maido, Bras Mort et Sans souci. Le retour à la normale ne pourra se faire qu’après rétablissement des lignes EDF.La régie La Créole remercie ses usagers de leur compréhension.Pour toutes les urgences, vous pouvez contacter 24h/24 le 0262.32.00.00 (Laissez un message) ou vous rendre sur le site Internet de La Créole





Dans la même rubrique : < > Communiqué de La Créole : Nouveau point de situation sur la distribution d’eau à Saint-Paul Distribution d’eau