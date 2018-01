Communiqué Communiqué de Jean-Louis Lagourgue Le groupe politique au Sénat de Jean-Louis Lagourgue a rencontré le Premier Ministre Édouard Philippe ce jeudi 18 janvier. Ci-dessous, le communiqué du Sénateur de La Réunion Jean-Louis Lagourgue.

Lors de ce petit-déjeuner de travail à Matignon, au delà des thèmes généraux précisés dans le communiqué, j'ai également abordé avec le Premier Ministre le passage de la tempête Berguitta sur l'île de La Réunion.

Édouard Philippe m'a confié qu'il suivait la situation avec beaucoup d'attention, en lien avec la ministre des Outremer. Il m'a fait part de toute la solidarité du Gouvernement vis-à-vis des Réunionnais touchés par le phénomène. J'ai aussi profité de cette rencontre pour évoquer le sujet des contrats aidés. J'ai notamment demandé au Premier Ministre de reconsidérer la position du Gouvernement concernant la suppression de ces contrats d'ici 2019. A l'heure où nos collectivités sont durement touchées par la baisse progressive des dotations, je lui ai proposé de surseoir à cette décision et de réfléchir avec les élus à une sortie plus en douceur.

Je lui ai rappelé qu'à La Réunion, peut-être plus qu'ailleurs, ce dispositif est essentiel pour le bon fonctionnement de nos collectivités, surtout dans les écoles. Édouard Philippe m'a assuré être très sensible à ce sujet, en précisant que celui-ci sera naturellement abordé avec les élus réunionnais lors d'une prochaine visite à La Réunion. Le Premier ministre m'a confirmé que cette première visite officielle devrait se dérouler au cours du premier semestre 2018. Jean-Louis Lagourgue Sénateur de La Réunion B.A Lu 141 fois





