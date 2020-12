Communiqué d'opposants à la présidente de la fédération de volley-ball

Face à l'autosatisfaction exprimée par la présidente, nous aimerions partager notre analyse de la situation.



* selon nous, 2 indicateurs importants traduisent la bonne santé d'une discipline: le nombre de clubs et le nombre de licenciés.

Force est de constater qu'aujourd'hui il n'y a plus que 17 clubs alors qu'ils étaient 24 en 2012 à la fin de la mandature de Lucie BAWEDIN. Vous êtes élue à l''unanimité avec 12 clubs présents, où sont les autres?



- le nombre de licenciés: l'équipe en place joue sur la confusion entre nombre de licenciés et nombre de licences en sachant que le nouveau système fédéral permet à UNE PERSONNE de pouvoir être détentrice de 5 licences pour peu qu'elle cumule joueuse en salle, en beach volley, encadrante technique, arbitre, dirigeante.



La ligue se trouvant bizarrement dans l'incapacité de nous préciser le nombre de licenciés et non pas le nombre de licences (question posée à plusieurs reprises restée à ce jour sans réponse).



* 5 ans de non participation à la CCCZVII pour des raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas qui privent une génération de joueurs d'une compétition d'envergure internationale qui les aurait fait grandir.



* fiasco total aux derniers JIOI sur le volley ball en salle, sans que cela ne questionne quiconque!

Nous ne reviendrons pas sur la disqualification de l'équipe féminine aux JIOI de 2015!



* Régression évidente de la participation des équipes réunionnaises aux finalités N3, N2!



* Utilisation abusive, de notre point de vue des amendes liées aux obligations (17 000€ annoncées ces 2 dernières années alors qu'avant 2012 le pack club éludait la question des amendes.



* un déficit manifeste de la valorisation des cadres locaux dans la communication de la présidente relative aux cadres techniques ( voir visuel présenté lors de l'A G)



*La formation d'arbitre et de cadre inexistante, voire inachevée, mais facturée quand même!



* Des effets d'annonces sur l'organisation d'événements jamais concrétisés ( manifestation U 20, projets de coopération Régionale mobilisant des financements INTERREG...)



* l'exercice d'une présidence autoritaire qui ne facilite pas la communication en direction des clubs et leur participation.



* Organisation fermée des AG ( absence de certaines instances et de la presse, restriction drastique du nombre de représentants par club, même bien avant la crise sanitaire).



TOUT CECI TRADUIT DE NOTRE POINT DE VUE UNE RÉGRESSION GRAVE DE NOTRE DISCIPLINE, DE SON RAYONNEMENT SUR NOTRE TERRITOIRE, ET NOUS INQUIÈTE QUANT À SON DEVENIR!



MAIS POUR MADAME LA PRÉSIDENTE:« TOUT VA BIEN»!



Pour la petite histoire, votre dernier slogan relatif à votre projet de mandature 2020 / 2024: « Réunion terre de volley», nous fait doucement sourire quand on est à la dernière place des sports collectifs, ce n'est qu'une pâle copie de « Saint Paul terre de France» et « Réunion terre de sports» des années 2000!)





BEGUE Renée, ancienne présidente de l'ADSL, (club fermé depuis 2017)

BULDOR Fabrice, entraîneur

CHABOT Marco, arbitre fédéral

PAYET Elodie, ancienne présidente du VBC PORTOIS ( club fermé depuis la fin de saison 2018)

GRONDIN Alexandre, président de l'AVED

LEBLE Grégory, vice président du RCO

THOMAS William, président du RCO

LUSTRAT Jacques

MAILLOT Johnny, arbitre fédéral, ancien président du VB2CO

SAMY Serge, ancien entraîneur de la sélection de la Réunion, ancien président de la CAVE ( club fermé depuis 2017)

VALENTIN Gilbert, ancien capitaine de la sélection de la Réunion, ancien président de l'Union sportive des aigles blancs de St Paul

BAWEDIN LUCIE, présidente du VB2CO

... et bien d'autres!