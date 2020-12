Communiqué d'Attac Réunion suite au décès d'Ivan Hoareau

La disparition d'Ivan Hoareau secrétaire général de la CGTR nous touche humainement par la dureté de la maladie qui l'a emportée et par la force militante qu'il représentait pour la défense des combats contre les inégalités sociales. Sa stature forçait le respect par sa vision de la situation socio-économique et politique réunionnaise, la qualité de ses analyses sur les réalités locales et sa lecture globale du système libéral mondialisé étaient toujours éclairantes pour mieux s'engager dans les luttes. Attac Réunion tient à saluer l'homme et le militant qu'il fut et qui restera attaché à l'histoire sociale de La Réunion.



Attac Réunion