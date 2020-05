Communiqué d’André THIEN AH KOON suite à la démission de Jean-Claude Fruteau de sa fonction de Maire de Saint-Benoit

C’est avec un sentiment de gravité que je prends connaissance de la décision de notre collège Jean-Claude Fruteau de démissionner de sa fonction de maire de Saint-Benoit.



Cette décision qu’il est amené à prendre pour raison de santé est un acte éminemment respectable qui démontre la haute conception qu’à toujours eu Jean-Claude Fruteau de l’engagement politique. Un engagement marqué par les valeurs d’honnêteté et de sincérité.



Bien que n’appartenant pas au même camp politique, j’ai eu l’occasion de coopérer avec lui lorsqu’il s’agissait de défendre la cause de La Réunion.



J’ai notamment en mémoire le combat difficile mené à l’époque pour la bi-départementalisation, et j’ai pu apprécier à cette occasion toute la valeur que Jean-Claude Fruteau accorde à la parole donnée.



Homme de conviction et de grande culture, Jean Claude Fruteau a milité pour ses idées et porté très haut les couleurs de son parti auquel il était très attaché. Mais il a été aussi un grand élu, comme maire de Saint-Benoit, comme Conseiller général, comme Député à l’Assemblée nationale, comme Député au Parlement européen où il s’est illustré dans ses combats pour défendre la filière canne sucre.



Au moment où il prend une décision forcément douloureuse l’éloignant de l’action publique et de sa ville de Saint-Benoit qu’il a servi avec passion durant de nombreuses années, je lui souhaite tous mes vœux de santé et de fierté pour le travail accompli pour une population pour laquelle il s‘est tant donné et qui le lui a rendu par sa fidélité.



André THIEN AH KOON