Communiqué Runéo | Travaux de modernisation et de sécurisation de l’alimentation en eau potable de la ville du Port

Quelques chiffres clés :

1 664 m3/jour, le débit moyen des sources Blanche et Denise

35 634 habitants desservis dans la ville du Port

17 707 abonnés dans la ville du Port

Plus de 10 millions de m3 d’eau distribués en 2018 dans la Ville du Port





Infos pratiques

+ d’infos sur le site www.runeo.re



Les sources Blanche et Denise sont situées dans la Rivière des Galets et sont d’origine superficielle.Les captages ont été construits et mis en service en 1898, depuis plus d’un siècle maintenant !Au Port, c’est runéo qui gère les services publics de l’eau et de l’assainissement. runéo vous accueille du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 au 98 rue du Général de Gaulle au Port.