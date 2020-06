Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Communiqué MDPH sur les demandes en ligne





La MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) de La Réunion vous informe que ses usagers peuvent déposer à partir du 1er juillet 2020 leur demande en ligne, donc de façon totalement dématérialisée depuis leur domicile.



Cette nouvelle offre de service, décidée par la commission exécutive en décembre 2019, vient compléter le panel de solutions proposées aux personnes en situation de handicap pour simplifier leurs démarches auprès de la MDPH.



Les personnes pourront accéder au portail de demande en ligne sur internet en tapant l’adresse



Ce portail sera aussi accessible à partir de son site internet





Les MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) ont été créées partout en France grâce à la loi du 11 février 2005 (LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées)



