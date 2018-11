Communiqué "Groupe Opposition Municipale de Saint-Denis de La Réunion"

Le groupe de l’opposition municipale à Saint-Denis :



- constatant l’autisme du Maire de Saint-Denis et de sa majorité municipale quant aux demandes que nous lui avons exprimées sur la tenue de ce conseil municipal, à l’origine convoqué le 23 novembre 2018 faute de quorum et en raison de défection dans sa propre majorité;



- considérant que le report précipité de ce Conseil Municipal aujourd’hui 27 novembre 2018 et l’heure de convocation de ce Conseil Municipal, 14h00, relèvent d’avantage de l’obstruction, du passage en force, que de la volonté sérieuse de mobiliser l’ensemble des élus pour des débattre sur les rapports soumis aux élus ;



- considérant, une nouvelle fois, l’aveuglement du Maire de Saint-Denis et de sa majorité municipale et sa détermination à ignorer la gravité de la situation actuelle, dont les conséquences sur la Commune de Saint-Denis, sont aussi, depuis 10 ans, le fruit de son inaction, de choix désastreux en matière d’aménagement et d’incohérences politiques ayant conduit à faire de Saint-Denis

une ville économiquement sinistrée ;



- réaffirme sa volonté de ne pas participer, ce jour, à cette mascarade de Conseil Municipal et de ne pas cautionner cette ambivalence du Maire, de sa majorité tantôt utilisant et mobilisant le soutient d’un gouvernement et tantôt se targuant d’être le défenseur des intérêt des dionysiennes et des dionysiens contre ce même gouvernement !



- refuse de cautionner cette imposture et duperie à l’endroit des dionysiennes et des dionysiens !



- appelle une nouvelle fois, à une prise de responsabilité de l’ensemble des élus de la ville pour travailler à une cohérence de l’action publique territoriale à tous les niveaux et avec tous les décideurs de politiques publiques.