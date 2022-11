[Communiqué] Félicitations à l’équipe de la Tamponnaise - 2022

"Je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à l’équipe de la Tamponnaise qui l’a emporté 1-0 et s’est qualifiée pour les 32èmes de finale de la coupe de France de football, ce dimanche 20 novembre.



Ces félicitations vont en particulier au Président Jack Gence et à l’entraîneur Jean Pierre Bade qui ont su motiver leur équipe face au FCM Aubervilliers, club de nationale 3.



Bravo à l’ensemble des joueurs qui ont cru jusqu’au bout pour inscrire le but de la victoire pendant les 'arrêts de jeu'.



Je leur souhaite pleine réussite lors des 32èmes de finale de cette prestigieuse compétition.



Une nouvelle fois, La Réunion peut être fière de ses talents sportifs."



Cyrille Melchior

Président du Conseil départemental de La Réunion