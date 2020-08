Rubrique sponsorisée Communiqué ARS – Covid-19 | Vous avez voyagé, faites-vous dépister 7 jours après votre arrivée à La Réunion

Face au coronavirus, en plus des gestes barrières toujours recommandés, le dépistage est un moyen de limiter la propagation du virus. Alors si vous avez voyagé ou connaissez des personnes dans cette situation, agissez dès maintenant et parlez-en autour de vous. Les voyageurs doivent se faire tester 7 jours après leur arrivée. Dans l’Ouest depuis le 5 août, vous pouvez vous rendre au centre de test Covid-19 qui vous est réservé. Et c’est gratuit !



Les tests Covid participent à préserver la santé publique et permettent ainsi de vérifier qu’une personne dépistée négative avant le départ, n’a pas développé la maladie depuis, même en l’absence de tout symptôme ou signe évocateur.



Pour le savoir, une solution simple et rapide : le dépistage !



Dans l’Ouest, le centre de test Covid-19 vous accueille (sans rendez-vous) à la mairie de proximité de la Saline-les-Bains située sur la route de Trou d’eau, du lundi au samedi de 8h et 12h. ► Plan d’accès



Infos pratiques



Pour vous faire dépister, munissez-vous des pièces suivantes :

carte d’identité

carte vitale

carte d’embarquement ou billet d’avion Afin de faciliter l’accès au dépistage des voyageurs, l’



En plus du

à Saint-Denis (Sainte-Clotilde) : Stade de l’Est (Jean Ivoula), rue du Stade de l’Est (entrée piéton sortie A du stade, entrée piéton sortie B pour les personnes à mobilité réduite)

à Saint-Denis (Sainte-Clotilde) : Stade de l'Est (Jean Ivoula), rue du Stade de l'Est (entrée piéton sortie A du stade, entrée piéton sortie B pour les personnes à mobilité réduite)

à Saint-Pierre (Ravine des cabris) : Salle Mahavel, allée des Bois noirs (à côté de la station-service) + d'infos sur le site de l'ARS-OI



