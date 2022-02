A la Une .. Commune de Saint-Paul : Rattrapage des collectes non terminées samedi 5 février

Publié le Dimanche 6 Février 2022

Tous les rattrapages de collecte des bacs bleus et des bacs jaunes non effectués en alerte rouge (jeudi 3 et vendredi 4 février) n’ayant pas pu être réalisés ce samedi, il est proposé aux habitants concernés le nouveau planning de rattrapage suivant pour les bacs :







► Lundi 7 février : collecte des bacs bleus (ordures ménagères) sur les secteurs de La Saline/Barrage/Ermitage/Saline les Hauts/Villèle/Guillaume centre/Guillaume haut



► Mardi 8 février :



– collecte des bacs bleus (ordures ménagères) sur les secteurs de Piton Léon/Ravine Daniel



– collecte des bacs jaunes (sélective) sur les secteurs de Tan Rouge/Bras Canot



► Jeudi 10 février : collecte des bacs jaunes (sélective) sur les secteurs de Villèle/Grand Pourpier/Fleurimont/Bernica







Il est demandez aux habitants de sortir leur bacs la veille au soir ou avant 4h30 le jour de la collecte.





A noter que certaines rues n’ont pas pu être collectées en raison de leur impraticabilité (présence de branchages, câbles, trous, boues, …).



Voici la liste de ces axes non collectés :



SAINT-PAUL :



Chemin Lebel

Allée Beau Rivage

Avenue du capricorne

Rue du Père La Frite

Rue Jean-Bernard Rousseau

Rue des Maldives

Chemin Gonneau

LE PORT :



Rue de Saint-paul

Rue Roland Garros

LA POSSESSION :



Chemin Balthazar