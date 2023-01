La grande Une Commune Primat : Un suspect interpellé dans l’attaque à l’arme blanche

Un homme a été interpellé vers 13h dans le cadre de l’attaque à l’arme blanche qui a eu lieu ce dimanche matin à Saint-Denis.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 8 Janvier 2023 à 16:14

Un homme d’une cinquantaine d’années a été agressé à l’arme blanche ce dimanche matin. Blessé à la tête et au bras, il a été transporté en urgence absolue au CHU.



L’auteur des coups s’est enfui après l’agression. Vers 13h, la police a interpellé le suspect présumé sur la voie publique et l'a placé en garde à vue. Les circonstances du drame sont encore inconnues.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur