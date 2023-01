La grande Une Commune Primat : 6 ans de prison pour l’agresseur à la feuille de boucher

Anthony R., 20 ans, a été condamné à 6 ans de prison ferme pour l’attaque à la feuille de boucher dimanche dernier. Les motivations de son acte restent encore floues, le prévenu ayant refusé de s’expliquer à l’audience des comparutions immédiates d’hier. Par Maxime Bonnet - Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 à 11:09

“J’exerce mon droit au silence”, voilà la seule chose que le tribunal judiciaire de Saint-Denis entendra sortir de la bouche d’Anthony R. Le jeune homme de 20 ans ne s’exprimera plus durant le reste de l’audience, préférant laisser les autres parler en son nom. Impossible donc de savoir pourquoi un conflit latent entre deux familles de Commune Primat a pu dégénérer d’une telle façon, laissant la victime pour morte.



Il est aux alentours de 9h, ce dimanche, lorsque Anthony croise devant l’église de Sainte-Clotilde le fils de sa future victime. Accompagné d’un camarade de classe, il se fait copieusement insulter par Anthony, sur fond de tensions entre les deux familles. Le garçon remonte vers chez lui et croise son père. Il lui raconte l’histoire, et à ce moment précis, Anthony déboule. Un jet de galet part, faisant chuter le prévenu de son scooter. Aussitôt, une bagarre éclate entre le père et Anthony, tandis que les enfants tentent de les séparer.



Finalement, Anthony repart sans demander son reste. Mais, c’est pour rentrer chez lui et s’emparer d’une feuille de boucher. Il repart vers l’église, et une nouvelle bagarre éclate avec la victime. Cette fois, Anthony ne lui laisse aucune chance et sort rapidement son arme. Plusieurs coups sont portés contre la victime, dont plusieurs au crâne et aux bras. En tout, les secouristes dénombrent 7 plaies.



Après son forfait, Anthony abandonne la victime pour rentrer chez lui. “Sa tante précise qu’il pleurait en rentrant, disant qu’il avait piqué”, rapporte la présidente. De son côté, la victime est prise en charge par les pompiers et transportée en urgence vers le CHU de Bellepierre, avec son pronostic vital engagé. Elle devra ensuite être transférée vers Sainte-Pierre pour y subir une opération. Une première période de 28 jours d’ITT a été prescrite.

“Des faits d’une violence inouïe”, mais “correctionnalisés à cause de l’engorgement de la justice”



Peu loquace à l’audience, Anthony s’est un peu plus épanché en garde à vue. Ainsi, tous les témoins mentent, car ils prennent parti pour le clan de la victime. Seule vraie réaction de sa part, un sourire qui barre son visage lorsque la présidente lit les auditions d’un des fils de la victime. Âgé d’une dizaine d’années, l’enfant, choqué, décrit les blessures de son père. “On voyait l’os du bras de Papa”, affirme l’enfant. Avec cinq mentions à son casier, notamment pour des faits de violences, le jeune homme encourt jusqu’à 14 ans de prison.



Pourtant, il n’a pas l’air de réaliser qu’il risque de passer les prochaines années à l’ombre. D’où une “audience décevante”, pour l’avocate de la partie civile, Me Nacima Djafour. “On n’aura pas d’explications claires sur les raisons de ces coups. Pourquoi revenir après la première altercation ? Pourquoi prendre une feuille de boucher ? La victime sera profondément marquée pour les prochaines années”, poursuit la robe noire.



Une analyse partagée par le parquet qui dénonce des faits “d’une violence inouïe”. “Nous avons cinq coups à minima, et on compte sept plaies très profondes. Devant la gravité de ces actes, nous étions d’abord partis sur une tentative de meurtre, mais devant l’engorgement de la justice, nous avons dû nous orienter vers une comparution immédiate. Malgré la lourde peine qu’il encourt, il prend les choses avec une certaine légèreté", confirme le parquet, avant de demander une peine de 4 ans de prison, avec mandat de dépôt.



“Si mon client fait le choix de ne pas s’exprimer aujourd'hui, c’est que depuis le début de la procédure, on ne le croit pas. Chaque fois qu’il donne une explication, on lui dit qu’il ment. Quant au choix de correctionnaliser, j’espère que la justice n’en soit pas là. Car il n’y a que deux auditions de garde à vue, et même pas d’expertise psychologique”, argumente l’avocat de la défense, Me Julien Barraco.



Finalement, Anthony écope d’une peine lourde : six ans de prison. Il a vu également une partie de ces sursis de précédentes condamnations sauter pour un total de 12 mois supplémentaires.