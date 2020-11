Communautarisme islamique : l'envers du décor

Il est inquiétant de constater que certaines collectivités et mosquées figurant sur notre île n’aient pas condamnées les atrocités s’étant récemment déroulées sur le territoire national.



En effet, ces mêmes organismes islamiques qui, il y a des années de cela, invitaient fraternellement pour certains, un dénommé Tariq RAMADAN dont le grand père n’était autre que le fondateur du mouvement des Frères Musulmans, en Egypte.



Une invitation fraternelle ayant en cela permise à ce prédicateur religieux d’exprimer ses idéaux, mais aussi de promouvoir les travaux de ce même homme, aujourd’hui mis en accusation par les instances judiciaires républicaines pour harcèlement ainsi qu’abus sexuels sur de multiples personnes issues de la gente féminine.



Déroutant ? Pas vraiment lorsque l’on sait que les instituts religieux islamiques ont durant des années, perpétrés des violences et supplices à l’encontre de la jeunesse religieuse islamique. Violences ayant apparemment cessées grâce à l’actuelle nouvelle génération d’imam, mais qui tout de même marquèrent bon nombre de générations durant les années 2000 à 2014, dont la mienne, ayant suivi en parallèle de mes études républicaines, des études religieuses durant 14 années au sein d’un institut religieux islamique de l’île.



Violences que nous ne pouvons tolérer si tant est qu’elles venaient à se reproduire, et que je condamne fermement, l’idéologie dominante étant celle de la République.



Aussi, par cette tribune qui m’est aujourd’hui accordée, et en ma qualité de Vice-Président du Think-Thank TRANSITIONS, je tiens à condamner le communautarisme ainsi que les dérives émanant de certaines mosquées de

notre prestigieuse île.



Un communautarisme se soldant aujourd’hui par une abjecte sectarisation religieuse, au sein de laquelle UN SEUL et UNIQUE rite de pratique religieuse figure au profit des autres.



A cela nous pouvons également ajouter la sélectivité religieuse islamique faisant prévaloir, sur les autres diasporas existantes, la diaspora indo-pakistanaise. En effet, l’on ne peut aujourd’hui régler en interne les discordes et aberrations observées depuis maintenant plus de 10 ans, en raison du simple fait que, si l’on ne provient pas d’une famille indo-pakistanaise influente, on ne dispose tout simplement d’AUCUN DROIT DE PAROLE au sein des mosquées.



On musèle ainsi le fidèle au profit des charlatans finançant et dirigeant les lieux de cultes islamiques. C’EST UN BAFOUEMENT TOTAL DE LA DEVISE REPUBLICAINE, déclarant en cela Liberté, Egalité, Fraternité. C’est pourquoi il

est aujourd’hui plus que jamais impératif que l’Etat reprenne le contrôle des lieux de culte locaux au travers de trois principaux leviers :



1 – Le levier financier, permettant en cela que l’Etat puisse directement subventionner les mosquées afin que règnent au sein de ces dernières une réelle Harmonie amenant à une Fraternité Humaniste. Si l’on poursuit le financement des mosquées par le biais des familles indos-pakistanaises influentes, on court véritablement à la catastrophe puisque ces dernières à défaut de voir ce lieu comme étant public, le voit avant tout comme un domaine ou une entreprise familiale.



2 – La descente régulière de RG ou de membre de la DGSE et DGSI à des fins sécuritaires et préventives. Comme l’on dit si bien « Un Homme avertit en vaut deux », et c’est pourquoi nous devons au travers de la surveillance de nos lieux de cultes et du renseignement, contribuer à la pérennité de notre dogmatique.



3 – Instaurer des écoles disposant d’une labellisation islamique conforme aux idéaux de notre République Francaise. Les imams fichés S doivent en cela, impérativement se voir exclu des interventions religieuses ainsi que de l’enseignement relatif à nos plus jeunes.



C’est uniquement au travers de ces leviers que nous parviendrons à tendre vers un Islam se voulant conforme à la République.



Outre cela, j’invite les imams et enseignants âgés à cesser de vouloir retransposer le modèle du pays qu’est l’Inde, au sein de notre société réunionnaise. En effet, La Réunion étant un carrefour où se croisent et cohabitent diverses diasporas, nous devons respecter la citoyenneté de chacun et ne pas chercher à faire prévaloir un modèle de pays sur un tout autre.



Dans le même temps, je tiens à fermement condamner le racisme ainsi que les discriminations dont sont victimes les diasporas mahoraises, comoriennes, maghrébines et parfois convertis, au sein de certains lieux de culte.



Pour une île se qualifiant d’avant gardiste du Vivre Ensemble, telle que la nôtre, il est impératif de remédier à cela en sauvegardant le respect que nous vouons à l’Humanisme, et par cela à l’Humain dans son ensemble. C’est pourquoi, à

défaut de parler de plan de relance économique je tiens ici à proposer :



-Un PLAN DE RELANCE DE LA CITOYENNETE, qui permettrait à une rééducation républicaine. Il serait également bien que le principe d’équité religieuse soit respecté au sein de nos mosquées. Il est dès lors, inacceptable de condamner les faits et gestes d’un mahorais, comorien, maghrébin ou converti, lorsque dans le même temps, on ferme les

yeux sur mes mêmes faits et gestes commis par un indo-pakistanais. In fine et ce sera le point le plus important car il nous faut conserver le meilleur pour la fin comme l’on dit si bien, La Femme se doit d’être pleinement réintégrée au sein de nos mosquées.



Il est ainsi révoltant que les Femmes ne puissent pas prier dans nos lieux de culte islamiques, à la Réunion, alors bien même que d’autres pays en Afrique, au Maghreb, en Amérique, au Moyen Orient ainsi qu’en Asie et Océanie permettent à ce que cela puisse se faire. Le machisme des mentalités actuelles de nos dirigeants religieux doit impérativement cesser, sous peine de se voir complice d’une forme de radicalisation de la pensée religieuse. Je conçois pleinement que mes écrits ne seront pas du goût de toutes et tous, certes je l’entends, mais les pratiques déviantes et destructrices de notre communauté islamico-réunionnaise doivent cesser.



Nous sommes à l’aube d’une ère où le communautarisme « péï » a clairement atteint ses limites, et c’est Ensemble que nous devons et devrons acter les Transitions cultuellos-républicaines s’imposant. Il en va aujourd’hui de la survie des politiques et affaires cultuelles, ainsi que de celle de notre République. Aussi, j’invite les imams actuellement en place à débuter la rédaction d’une charte d’un Islam de la République afin que nous puissions avancer vers de meilleurs lendemains.



J’invite également les élus locaux, le Préfet, ainsi que le Président de Région à collaborer avec nos plus jeunes, ainsi qu’à repenser la représentativité religieuse à échelle régionale.



Il est intolérable que des personnes inaptes, aujourd’hui, se retrouvent à la direction de nos lieux de culte. Des personnes ne désirant que le titre honorifique leur étant attribué, et non le bien être et l’épanouissement des

fidèles.



Saluons, Ensemble ces évolutions à venir car ce n’est pas à nous- mêmes mais à l’avenir que nous devons rendre Gloire.



Bien à vous.