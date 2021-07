A la Une . Commissions, fin des indemnités et continuité territoriale pour la première de Bello

Le Conseil régional de La Réunion s’est réuni ce mardi en assemblée plénière autour de la nouvelle présidente. Un programme chargé attendait les nouveaux élus avec l’adoption du règlement intérieur, la composition des commissions ou encore la désignation des représentants dans divers organismes. Huguette Bello a fait également voter la fin des indemnités pour la présidence des sociétés publiques et fait des annonces concernant la nouvelle route du littoral et la continuité territoriale. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 20 Juillet 2021 à 15:06

Pour sa première assemblée plénière de plein exercice en tant que présidente du Conseil régional, Huguette Bello a eu une matinée plutôt calme. Chaque vote de la journée s’est soldé par une unanimité, l’opposition ne s’étant jamais opposé ou abstenue, même si quelques-uns d’entre eux ne sont pas revenus après la pause.



Après l’adoption du nouveau règlement intérieur, l’ordre du jour appelait à la détermination de la composition de la commission appel d’offres, de la commission de délégation de service public et de la commission consultative des services publics locaux. Pour ces 3 commissions, 5 titulaires ont été désignés. Il s’agit de Christian Annette, Axel Vienne, Régine Chane-Hong, Patricia Locame-Vaissette et Denise Hoarau. Ils seront également les jurys de concours.



7 nouvelles commissions



Suite à ces nominations, Huguette Bello a proposé la création de 7 commissions qui seront composées chacune de 7 élus, 5 de la majorité et deux de l’opposition. La première commission concerne les affaires générales, financières, européennes et relations internationales et sera dirigée par Wilfrid Bertile.



La commission de développement humain est confiée à Lorraine Nativel, tandis que la commission développement économique et innovation revient à Patrick Lebreton. Jacques Techer se voit confier la direction de la commission transports, déplacements et travaux. Karine Nabénésa va diriger la commission aménagement, développement durable et transition écologique. Stéphanie Poiny-Toplan hérite de la commission identité, culture et sports. Enfin, c’est Évelyne Corbières qui dirigera la commission cohésion sociale et solidarité.



Fin des indemnités



L’un des votes symboliques de cette assemblée s’est porté sur le régime indemnitaire et la formation des élus. Tenant sa promesse de campagne, Huguette Bello a fait voter la fin des indemnités pour les élus qui seront nommés président de sociétés publiques (SEM, SPL). Ce vote a également inclus la formation des nouveaux élus qui doivent apprendre le fonctionnement de la Pyramide inversée.



Est arrivé ensuite le vote désignant les nouveaux présidents de ces sociétés publiques, avec notamment la nomination de Patrick Lebreton à la tête de l’IRT.



NRL et continuité territoriale



Huguette Bello a également fait des annonces fortes sur deux sujets majeurs de la collectivité : la nouvelle route du littoral et la continuité territoriale. Concernant la première, la présidente du Conseil régional a indiqué qu’une assemblée plénière extraordinaire sera organisée à ce sujet "pour mettre à plat la situation de la NRL". L’objet de cette assemblée aura notamment pour objectif de comprendre pourquoi les entreprises en charge de la construction demandent de telles indemnités.



Sur le deuxième point, Huguette Bello a fait une étonnante révélation. "Nous avons reçu du ministère des Outre-mer une enveloppe qui nous dit que chaque Réunionnais est éligible à 360 euros. Nous voulons aller plus loin et voir ce qui se passe avec la continuité territoriale que nous allons mettre à l’œuvre. Nous voulons avoir tous les éléments", a souligné la présidente de Région.



Pour cela, la collectivité régionale souhaite interroger le ministère des Outre-mer à ce sujet. "Il semblerait que cette aide n’ait pas été mise en œuvre. Que l’on ne s’en soit pas occupé. Il faut qu’on en ait la preuve. Nous allons travailler à voir ce qui s’est passé à propos de la continuité territoriale. L’enveloppe est importante. Cela revient à 5 millions d’euros par an. Est-ce que nous, à La Réunion, on cracherait sur 5 millions d’euros ?", ajoute-t-elle.



Trois motions adoptées



En début de séance, les élus ont adopté trois motions. Dans la première, le Conseil régional demande le retrait du Pass sanitaire au profit d’une politique incitative à la vaccination.



La deuxième motion présentée par la majorité régionale porte sur le soutien de la filière élevage qui fait face à la hausse du coût des matières premières (10 à 30% en moyenne). La Pyramide inversée demande le déploiement des mécanismes de solidarité nationale en faveur des éleveurs et souhaite l’organisation des états généraux de l’alimentation pour définir la stratégie et les moyens de la souveraineté alimentaire sur l’île.



La dernière motion concerne la réforme de l’Assurance chômage. La collectivité régionale demande l’ouverture d’une réelle concertation avec les acteurs sociaux.





