Politique Commission permanente du Conseil régional: 15 millions d'euros votés Lundi, la commission permanente du Conseil régional s’est réunie et a voté une quarantaine de rapports. Au total, 15 millions d’euros ont été attribués "pour le développement du territoire". Fortement impacté par le passage des différentes tempêtes, le cirque de Cilaos a bénéficié d’une attention particulière. Le Conseil régional a ainsi décidé de prendre en charge les 143 000 euros de travaux réalisés par la commune sur la RN5 Route de Cilaos. Une aide exceptionnelle de 2 millions d’euros au secteur économique a également été votée. Retrouvez ci-dessous l’intégralité du communiqué.

La situation de Cilaos depuis les intempéries



Compte tenu de l'actualité agitée qu'a connu le cirque de Cilaos après les passages d'Ava, de Berguitta et de Fakir, les conseillers régionaux ont exprimé leur remerciement à la commune pour son appui dans la gestion de cette crise qui a considérablement endommagé la RN5. La Commission Permanente a acté la prise en charge financière des travaux réalisés par la Commune de Cilaos sur la RN5 à hauteur de 143 157 €.



De plus, une permanence Région pour les aides économiques régionales a été mise en place du 7 au 16 février 2018. La permanence s’est tenue à la Mairie de Cilaos et a permis de donner le maximum d’informations sur les aides auxquelles les entreprises du cirque ont pu prétendre. Pendant 9 jours de permanence, 159 entreprises ont été recensées et 122 demandes réceptionnées.



Une aide exceptionnelle de 2 millions d’euros dédiée au secteur économique a été allouée afin de compenser les pertes provoquées par Berguitta.



A ce jour, 1 326 865,28 € ont déjà été engagés au profit de 80 entreprises, 34 entreprises ont déjà perçues les aides pour un montant global de 471 354,97 €.

Passeport réussite pour chaque jeune Réunionnais



La Commission Permanente a adopté la motion déposée par le groupe majoritaire, relative à l'orientation des futurs bacheliers 2018 des voies professionnelles et technologiques dans le cadre de la mise en place de la réforme de l'admission en première année de licence et des nouvelles modalités d'admission post bac « Parcoursup »



DOTATIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT DES LYCÉES – EXERCICE 2018



Les conseillers régionaux ont validé l’arrêté régional modifiant les structures pédagogiques des établissements scolaires publics et privés pour la rentrée scolaire 2018-2019 et d’attribuer une enveloppe d’un montant maximal de 593 000 €, au titre de la Dotation exceptionnelle d’équipement pour l’exercice 2018.



Libérer les entreprises, Libérer les énergies



APPEL A PROJETS INITIATIVES STRUCTURANTES POUR L'ENTREPRENEURIAT DANS LES TERRITOIRES FRAGILES



Dans le cadre de l’Appel à Projets « Initiatives structurantes pour l’entrepreneuriat dans les territoires fragiles » en vue du conventionnement avec les opérateurs qui mettront en oeuvre la Nouvelle Offre de Service d’accompagnement à la création, reprise, développement d’entreprises sur la période du 1er mai 2018 au 30 juin 2020, les conseillers régionaux ont retenu les candidatures de « BOOSTEUR » (chef de file la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion) et « RES ‘HAUTS » (chef de file AD2R) pour un montant global de 1 826 000 € pour la durée de l’appel à projets.



50ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA RÉUNION



Les conseillers régionaux ont attribué une enveloppe de 60 000 € à La Chambre des Métiers et de l'Artisanat dans le cadre du programme d'action du 50e anniversaire de la CMAR.



ASSOCIATION ISLAM SOUNATE DJAMATE DE LA GRANDE MOSQUÉE DE SAINT-DENIS - SOUTIEN AU PATRIMOINE CULTUREL ET TOURISTIQUE



Dans la perspective de préservation du patrimoine culturel de l’île qui contribue fortement au développement touristique de l’île, la commission permanente a accordé une subvention de 250 000,00 € en faveur de l’association Islam Sounate Djamate de la Grande Mosquée de Saint- Denis pour le désamiantage des façades de la Grande Mosquée.

Libérer la Terre Réunionnaise

PROGRAMME DE TRAVAIL 2018 DE L'AGORAH



La Commission Permanente a approuvé la participation de la Région Réunion à hauteur de 500 000 € au programme d'activités 2018 de l'AGORAH.



GESTION DU RISQUE REQUIN



La Commission Permanente a décidé de l’attribution d’une subvention de 8 602,40 € en faveur de la Ligue Réunionnaise de Surf afin de régler les prestations de formation réalisées par la Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins (FFESSM) dans le cadre de le mise en oeuvre de la phase II du dispositif « Vigies Requins Renforcées » déployé en 2015.



CONFÉRENCE-DÉBAT ORGANISÉE PAR LE SIDELEC



Les conseillers régionaux ont octroyé une subvention de 4 000 Euros en faveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité de La Réunion (SIDELEC), pour l’organisation de la conférence débat sur la lutte contre le réchauffement climatique qui s'est tenu du 03 au 06 mars 2018 à La Réunion.



PROGRAMMATION 2018 DES MISSIONS CONFIÉES À LA SPL ÉNERGIES RÉUNION



Les conseillers régionaux ont validé le programme de missions 2018 confiées à la SPL Énergies Réunion pour un montant total de 210 000 €



DISPOSITIF EMPLOIS VERTS 2018



Le dispositif Emplois Verts est destiné aux différentes associations du secteur non marchand lesquelles ont pour mission de nettoyer, d’entretenir, d’aménager et de valoriser différents espaces verts de l’île ainsi que des sites touristiques. Ce dispositif Emplois Verts, créateur d'emplois, est mis en oeuvre afin de préserver le patrimoine naturel et culturel de La Réunion.



Pour l'année 2018, les conseillers régionaux ont décidé d'octroyer une enveloppe de 9 934 045 € pour :



– 55 associations accompagnées

– un effectif total de 1173 personnes, correspondant à 1050 contrats PEC et de 123 encadrants temps plein.

Culture FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN DE LA REUNION



La Commission Permanente a décidé de l’attribution d’une subvention à l’EPCC-FRAC de La Réunion à hauteur de 200 000 €. 64 600 € avaient déjà été versés par décision de l'assemblée plénière du 14 décembre 2017 au titre d'avance. 135 400 € ont donc été alloués en complément.



FONDS CULTUREL RÉGIONAL : SECTEUR THÉÂTRE



La commission a octroyé une enveloppe globale de 117 010 euros à douze associations pour le financement de leurs projets.



FONDS CULTUREL REGIONAL - SECTEUR PATRIMOINE CULTUREL



Les conseillers régionaux ont attribué pour un total est de 29 000 € dont 11 000 € en fonctionnement et 18 000 € en investissement à 6 associations dans le secteur du Patrimoine Culturel.



FONDS CULTURELS REGIONAL : POLE REGIONAL DES MUSIQUES ACTUELLES DE LA REUNION



Les conseillers régionaux ont attribué une subvention de 505 000 € au Pôle Régional des Musiques Actuelles de La Réunion (PRMA).



Les différentes actions qui seront menées concerneront l'organisation des festivals, du marché des musiques de l’océan Indien (IOMMA).



FONDS CULTUREL REGIONAL : SECTEUR MUSIQUE FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT



La collectivité régionale apporte à 4 associations et un artiste son soutien financier pour leurs projets, pour un montant global de 127 500 €.



Les conseillers régionaux ont attribué 50 000 € pour les études de programmation sur les travaux d'aménagement et de réhabilitation du CREPS en y intégrant les besoins en locaux de l’ Institut Régional Sport Océan Indien (IRSOI) et ont autorisé le lancement des études pré- opérationnelles.



De plus, la commission a engagé une enveloppe de 500 000 € pour le lancement des études opérationnelles du site de Saint Denis, dans le cadre des Travaux Équipements Sportifs sous maîtrise d’ouvrage Région »



Enfin l’octroi d’une subvention de 400 000 € a été allouée par les conseillers régionaux € pour l'extension du CREPS à la Plaine des Cafres.



AIDE AUX COMMUNES DANS LE DOMAINE DU SPORT

La Commission Permanente a octroyé une subvention de 17 500,00 € à la commune de Saint- Benoît au titre de l'année 2018, pour l’acquisition de matériels pour les gymnases des lycées Marie Curie et Nelson Mandela.



Égalité des chances pour les familles CADRE D’INTERVENTION RÉGIONAL EN SANTÉ

La commission a approuvé la proposition de cadre d’intervention régional en matière de santé et d’actions de prévention sanitaire et sociale



CONSULTATION DU CONSEIL RÉGIONAL SUR LE PROJET DE LOI POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL



Les conseillers régionaux ont décidé de prendre acte des dispositions de l’article 22 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.



CONVENTIONS FINANCIÈRES ENTRE LA RÉGION ET PRODIJ AU TITRE DE LA SUBVENTION ALLOUÉE A LA RÉGION POUR LE PIA JEUNESSE



CONVENTIONS FINANCIÈRES ENTRE LA RÉGION ET PRODIJ AU TITRE DE LA SUBVENTION ALLOUÉE A LA RÉGION POUR LE PIA JEUNESSE



La Commission Permanente a validé les conventions financières entre la Région et PRODIJ relatives à la subvention 1 312 500 € allouée à la Région au titre du PIA Jeunesse pour la création d'un système intégré pour la jeunesse « Portail Jeunes 974 », la création d'un service mobile d'information « la caravane de la jeunesse » et la création d'un passeport réussite « compétence et formation ».





