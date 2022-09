Commission permanente du Conseil départemental

Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Commission permanente du Conseil départemental La Commission Permanente s’est déroulée ce mercredi 21 septembre 2022 sous la présidence de Cyrille Melchior. Les élus ont voté de nombreuses aides financières dans les domaines du sport, de l’agriculture, de l’environnement, du sport, des routes, de la coopération et du social.

FOCUS .... SPORT La Collectivité a souhaité prendre appui sur les deux événements sportifs exceptionnels que sont les Jeux des Iles de l’océan Indien (2023-Madagascar) et les Jeux Olympiques (2024-Paris), pour se doter d’un plan d’actions articulé autour de la promotion des valeurs du sport et de l’olympisme, la valorisation de l’excellence sportive. Le Département vise un meilleur positionnement de l’île comme Terre d’excellence sportive, et le soutien à la relance de la pratique sportive, la promotion de ses bienfaits sur la santé et le bien-être de tous.

Deux projets validés en Commission permanente se rapportent aux Jeux Olympiques (26 juillet-11 août 2024) et Paralympiques (28 août - 8 septembre 2024). La Flamme olympique passera par La Réunion. Après avoir demandé et obtenu le label « Terre de Jeux 2024 », le Département a répondu positivement à la proposition faite par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques « Paris 2024 » (COJO Paris 2024) à l’Assemblée des départements de France (ADF), d’accueillir une étape du Relais de la Flamme. Les élus de la Commission permanente valident les conditions financières de contribution du Département à l’organisation du Relais local par le COJO Paris 2024, à hauteur de 180 000€ TTC.

Exposition « Histoire, olympisme et citoyenneté (1896-2024), Les élus ont également validé la signature d’une convention cadre de coopération avec la CASDEN Banque populaire prévoyant la diffusion de l’exposition « Histoire, olympisme et citoyenneté (1896-2024), un programme éducatif qui a pour vocation de renforcer et de développer notamment auprès des jeunes, les valeurs incarnées par les championnes et les champions qui ont fait les JOP de 1896 à nos jours. Une exposition (30 panneaux mettant en valeur 30 destins exceptionnels et 30 valeurs citoyennes sur les 30 olympiades de 1896 à 2024) est proposée en itinérance dans toute la France.

SOCIAL Projet innovant de Maisons de Solidarités à Saint-Louis Le Département est aux côtés du CCAS de la ville de Saint-Louis pour lutter contre la pauvreté et faciliter le recours aux droits sociaux. Les élus ont validé la mise en place d’un partenariat de mutualisation avec la Ville de Saint-Louis et son CCAS en vue de la mise en œuvre des « Maisons des Solidarités », deux structures imaginées comme des « Guichets uniques sociaux », pour répondre à l’objectif d’offrir à la population un accueil mutualisé doté d’un processus de prise en charge sociale amélioré. L’entrée aux 4 rendez-vous du Salon des Séniors est gratuite Les élus ont validé le versement d’une subvention complémentaire de 30 000 € à l’association ADeRR, pour permettre l’accès gratuit aux manifestations initialement payantes. Le Département souhaite ainsi donner à tous les visiteurs la possibilité de s’informer, se détendre, se divertir tout en se sensibilisant sur la prévention et se retrouver en toute sérénité dans un espace où l’ensemble des acteurs du bien-vieillir sera représenté.



Les enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) valorisés et récompensés



Afin de valoriser les jeunes confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance qui accèdent à un diplôme malgré un parcours de vie difficile, le Département les récompense pour les efforts accomplis afin de les encourager dans la poursuite de leur formation. Les élus valident l’achat de chèques cadeaux d’une valeur comprise entre 100 € à 150 €.



Associations réunionnaises de métropole soutenues



3 associations de métropole, sollicitées régulièrement par l’Antenne de Paris du Département pour orienter les Réunionnais en difficulté sociale, à la recherche d’un logement par exemple, recevront une subvention de fonctionnement d’un montant total de 7 500€.

ENVIRONNEMENT 20ème édition de REEF CHECK REUNION L'ARVAM (Agence pour la Recherche et la VAlorisation Marines), est une « agence d’exécution et un pôle de recherche et développement dans le domaine de la gestion et de la valorisation des ressources marines et côtières ». Reef Check Réunion s'appuie sur la mobilisation d'un réseau de volontaires bénévoles qui contribuent au suivi de l'état de santé des récifs, par l'observation de portions de récifs sentinelles situées dans les lagons et en dehors. Leurs formations permettent de renforcer les compétences des volontaires qui bénéficient dans ce cadre d'une certification spécifique. Compte tenu de l’intérêt du projet porté par l’ARVAM, qui promeut le développement des sciences participatives et la sensibilisation des citoyens à la biodiversité marine et à sa préservation, les élus attribuent une subvention de 10 000 € à l’ARVAM pour la 20ème édition de Reef Check Réunion.

Lutte contre des espèces exotiques envahissantes : Soutien à l’association IRI L’association IRI (Initiative pour la Restauration écologique en milieu Insulaire) a pour objet notamment, l’étude et la sauvegarde des habitats naturels, de la flore et de la faune associées. Ses missions portent principalement sur : la conservation des écosystèmes insulaires terrestres, côtiers et marins, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, la sensibilisation, l’éducation et la formation de tout public. Compte tenu de l’intérêt avéré de lutter contre ces espèces exotiques envahissantes émergentes, qui présentent une réelle menace pour les milieux naturels et agricoles de La Réunion, les élus attribuent une subvention de 15 000 € à l’association IRI.

Le Grand Raid célèbre ses 30 ans : 20 000 € alloués L’association Grand Raid organise depuis 30 ans un évènement sportif international majeur à La Réunion. Un partenariat pour la saison 2022 de cette manifestation, est l’occasion pour le Département de valoriser également son 30ème anniversaire de politique départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles. C’est pourquoi, en complément de l’accompagnement habituel du Département à la pratique sportive sur le domaine départemento-domanial et départemental, les élus allouent une aide financière de 20 000 € à l’association Grand Raid afin de contribuer à l’organisation de la trentième édition de cette manifestation.

L’association Globice soutenue pour don Projet Campus Cétacé Mobile L’association, Globice (Groupe Local d’Observations et d’Identifications des Cétacés) travaille à une meilleure connaissance des mammifères marins par la collecte de données et la diffusion de connaissances scientifiques. Elle a mis en place le Projet Campus Cétacé Mobile – les Cétacés à la rencontre des Réunionnais – avec un équipement mobile (conteneur itinérant aménagé), dédié à la connaissance et à la protection des cétacés, ouvert à tous. L’objectif est de révéler un patrimoine au grand public, de sensibiliser aux enjeux de conservation, de créer du lien avec le territoire et de renouveler les formes de médiation scientifique pour emporter l’adhésion et l’engagement. Les élus valident le principe d’une contribution financière du Département aux charges de fonctionnement du dispositif Campus Cétacé Mobile pour une durée de 4 ans (2022 à 2025) variant annuellement de 17 025 € à 35 329 €.

ROUTES : Près de 4M€ de travaux votés RD55 – Commune de la Plaine des Palmistes Des travaux d’aménagement de sécurité avec réalisation de bandes cyclables, couverture de fossés d’eaux pluviales, de renforcement de la chaussée et la pose de réseaux d’eau potable sur la RD 55 du PR0+000 au PR1+100 sur la Commune de Plaine des Palmistes pour un montant total 4 007 034,96 € TTC sera financée par le Département de la Réunion à hauteur de 3 753 105,67 € TTC et la CIREST : 253 929,29 € TTC.

AGRICULTURE Le Département soutient les fêtes de terroir : 6 000 € pour la « Valorisation des plantes et fleurs identitaires de La Réunion » Une subvention d’un montant de 6 000 € est allouée à la commune de l’Entre-Deux pour l’organisation de la manifestation « Valorisation des plantes et fleurs identitaires de La Réunion » prévue pour le 17 septembre 2022.

COOPERATION REGIONALE Association MOI soutenue pour ses actions à Madagascar Médecins de l’Océan Indien (M.O.I) réalise des missions médicales et chirurgicales et a, par ailleurs, élargi son action à la formation post-universitaire à travers des séminaires dispensés à des médecins et des personnels soignants malgaches. 67 missions ont été réalisées et répondent à des situations d’urgence et à des besoins réels d’accès aux soins des populations pauvres. Les élus valident le versement d’une subvention de 61 000€.

Association « Cœur de forêt » : 50 000 € pour le projet de relance agricole à Tsaravary Le projet de « Cœur de Forêt » est centré sur la commune rurale de Tsaravary (région Vatovavy, district de Mananjary) sur la côte Est de Madagascar. Le cyclone Batsirai a causé des dégâts dramatiques à Tsaravary et dans tout le district : maisons et bâtiments publics détruits, arbres tombés (notamment les arbres fruitiers) et cultures arrachées. Les élus approuvent le versement d’une subvention de 50 000 euros à l’association « Cœur de Forêt » pour la reconstruction des infrastructures essentielles pour la population et l’accompagnement dans la relance des activités agricoles avec une orientation vers des pratiques agroécologiques intégrant une dimension forestière. Le Département est aux côtés du CCAS de la ville de Saint-Louis pour lutter contre la pauvreté et faciliter le recours aux droits sociaux. 