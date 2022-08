Commission permanente du Conseil départemental

Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Commission permanente du Conseil départemental La Commission Permanente s’est déroulée ce mercredi 24 août 2022 sous la présidence de Cyrille Melchior. Les élus ont voté de nombreuses aides financières dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, du sport, des routes, de la coopération, de l’insertion et du social.

FOCUS

AGRICULTURE : 105 000€ en faveur des apiculteurs Une nouvelle aide est votée pour accompagner les apiculteurs dans la lutte contre le petit coléoptère des ruches qui provoque la destruction rapide des colonies d’abeilles. Aucun traitement efficace n’existe face à ce parasite et la seule prophylaxie d’urgence se résume au brûlage de la ruche et de son essaim.



L’intervention de la Collectivité sera fléchée sur l’acquisition de pièges préventifs, et le maintien de la continuité de la production de miel pour les ruches non infestées. Le dispositif permettrait en particulier de maintenir une miellée de letchi 2022 et d’éviter la rupture d’approvisionnement des circuits de commercialisation.



Une subvention de 1 500 € par piège est validée, pour une enveloppe financière globale de 75 000 €. De plus, une subvention de 30 000 € est accordée à la Structure Coopérative COOPEMIEL (SCA de Miel Bourbon) pour l’acquisition d’une unité mobile d’extraction de miel qui permettra d’éviter le transport des cadres et profitera à l’ensemble des apiculteurs du territoire.

SPORT : 400 000 € pour la participation de La Réunion aux JIOI

La 11ème édition des Jeux des Îles de l’Océan Indien (JIOI) aura lieu en Juillet 2023 à Madagascar. La Collectivité va accompagner les ligues et les comités dans la préparation des sportifs concernés en leur attribuant une subvention pour un montant de 170 000€. 550 athlètes réunionnais représenteront l’île dans 24 disciplines de compétition.



En outre, une subvention départementale d’un montant de 225 000€ est votée en faveur du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) pour la participation de la délégation réunionnaise.

ROUTES : Plus d’1,8M€ votés pour les travaux sur la RD55 - Plaine des Palmistes Des travaux de réaménagement de la RD55, dite « Rue Richard Adolphe », vont être réalisés entre le PR0 et le PR1+100 à la Plaine des Palmistes, en vue d’améliorer les conditions de circulation des modes doux de déplacement. Sont prévus notamment l’aménagement de bandes cyclables dans les deux sens et la création de trottoirs.



Le budget total s’élève à 2 857 788 € dont 1 859 110 € à la charge du Département.

AGRICULTURE Plus de 21 000 € pour la remise en culture de terres en friches Dans le cadre du dispositif départemental en faveur de la mobilisation du foncier agricole, 10 hectares de terres en friches vont pouvoir être remis en culture, à travers 1 projet d’agrandissement et 6 ventes à la SAFER (qui s’engage à rétrocéder les terrains dans les meilleurs délais à des agriculteurs à titre principal).

Un montant total de primes de 21 539,04 € est mobilisé.

30 000€ pour une nouvelle AMAPéi L’association « Osez Péi » recevra une subvention d’investissement de 30 000 € pour la création d’une nouvelle AMAPéi dans l’Est. Cette Amapéi est constituée de 6 agriculteurs qui s’engagent à fournir aux consommateurs des produits alimentaires de qualité tout au long de l’année, sous forme de paniers de fruits et de légumes avec une production riche et variée : maraîchage divers, fruits, miel, produits transformés, poulets.

Fête du terroir soutenue : 6000 € alloués à la Plaine des Palmistes Une subvention d’un montant de 6 000 € est allouée à la commune de La Plaine des Palmistes pour l’organisation de son « Marché aux fleurs » du 28 au 30 octobre prochains.



ENVIRONNEMENT : Près de 400 000€ alloués

Plan 1 million d’arbres : développement du plan auprès des associations Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 1 Million d'Arbres (P1MA), les associations MAOTEO, La Raffinerie et CEDTM (Centre d’Etude et de Découverte des Tortues Marines) recevront une dotation globale de 326 000€ pour la production, la plantation et l’entretien de 23 000 plants sur une durée de trois années.

L’association « Sauveteurs en mer » soutenue Une subvention d’un montant de 50 000 € est accordée à l’association « Société Nationale des Sauveteurs en Mer », en vue de moderniser les vedettes de Saint-Pierre et Saint-Gilles.

Projets sur l’adaptation au changement climatique : 23 500 € votés Trois associations, Tifripri, Arts Pour Tous et Agathe recevront une subvention globale de 23500€ pour la mise en œuvre de projets portant sur les enjeux de l’adaptation au changement climatique et sur la lutte contre la précarité de la population réunionnaise.

CULTURE 20 000 € votés pour l’association culturelle du temple Mariamen Une subvention de 20 000 € est validée au profit de l’Association culturelle du Temple Mariamen de Grand Bois pour la réalisation des travaux de mise aux normes d’accessibilité du temple dans le cadre d’un « contrat d’engagement républicain ». Partenariat entre l’IHOI et le Centre Culturel Franco Mozambicain Dans le cadre du programme d’« appropriation du patrimoine iconographique de l’océan Indien par les populations » financé par l’Europe, l’Iconothèque Historique de l’Océan Indien (IHOI) va conclure un partenariat avec le Centre Culturel Franco Mozambicain en vue de la mise en place de plusieurs projets (résidence d’artiste, colloque scientifique) ainsi que de résidences « Patrimoine iconographique de l’océan Indien ».

SPORT Plus de 40 000 € pour le challenge départemental Sportif des collèges La 3ème édition du Challenge Départemental Sportif des Collèges sera organisée le vendredi 07 octobre 2022 au complexe sportif de Champ Fleuri en collaboration avec les services de la ville de Saint-Denis et en partenariat technique avec l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). 50 collèges sont invités à présenter une équipe mixte de 22 collégiens (11 filles et 11 garçons) issus des classes de 6ème et de 5ème.

Les jeunes seront départagés à l’issue des classements réalisés dans 8 disciplines : lancer de sac lesté, parcours Ninja, relais 4x200 m, soulevé de pneu sur un parcours, basket-ball, jeux d’adresse, tir à la corde, tir à l’arc, escalade. Des ateliers thématiques seront également proposés aux jeunes sur la protection de l'environnement, la santé/sport, la nutrition, la prévention des addictions et les dangers liés au tabagisme. Un budget total de 37 700 € est voté à cet effet. INSERTION Le Plan Régional en faveur de l’Entrepreneuriat au Féminin (PAREF) prévoit la mise en œuvre d’actions de promotion et d’accompagnement de l’entrepreneuriat des femmes dans le cadre d’un appel à projet. A ce titre, une contribution financière du Département à hauteur de 6 000€ est actée en faveur de l’accompagnement à la création d’entreprise de 12 femmes bénéficiaires du RSA en fonction des projets présentés dans le cadre de l’appel à projet du PAREF.

SOCIAL L’association Handidactique recevra une subvention de 18 000€ pour la mise en place du Comité Départemental de la « Charte Romain Jacob » qui propose 12 pistes d’amélioration de l’accès aux soins pour les personnes vivant avec un handicap, le déploiement du baromètre Handifaction sur l’île et la sensibilisation des professionnels de santé.

HABITAT Le Plan Départemental d’Actions pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) de La Réunion est un dispositif partenarial piloté conjointement par l’Etat et le Département. Il définit, pour une période de cinq ans, la politique départementale en faveur de l’accès et du maintien dans le logement des publics défavorisés et est animé par l’ADIL. A ce titre, une subvention d’un montant de 12 000 € est attribuée à l’ADIL pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022, en vue de l’animation du PDALHPD.

COOPERATION REGIONALE Sortir de situations d’urgence : Près de 170 000 € à Trans Mad’Développement Une subvention de 168 052,50€ est attribuée à l’association Trans Mad’Développement pour son projet de développement pérenne dans le Sud de Madagascar, qui vise à apporter une réponse concrète et durable aux problématiques de l’accès à l’eau, d’insécurité alimentaire et de développement local afin de sortir des situations d’urgence. 30 000 € pour soutenir l’association Eau de Coco Réunion L’association Eau de Coco Réunion recevra une subvention de 30 000€ pour la poursuite d’une opération intégrée de développement local à Madagascar (Tuléar) qui porte une attention particulière aux mères et aux enfants de Tuléar et notamment aux enfants victimes de violences. AIR AUSTRAL : 5 M€ pour soutenir la SEMATRA Dans le cadre du plan de restructuration d’Air Austral, les élus de la Commission permanente, valident en procédure d’urgence une participation du Département à la recapitalisation de la SEMATRA par un apport financier d’un montant maximal de 5 M€.





Dans la même rubrique : < > 5ème édition du Salon des Seniors Le Département accompagne les nouveaux étudiants de l’Université de La Réunion