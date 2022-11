Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Commission permanente du Conseil départemental Mercredi 9 novembre 2022

Perspectives budgétaires pour 2023 - Une situation financière saine de la collectivité, mais un contexte de baisse de la croissance Et de forte inflation qui appelle à une grande vigilance

- Un panier de recettes fragile

- Un recours maitrisé à l’emprunt

- Des prévisions de dépenses correspondant à un niveau d’intervention élevé du département en 2023

- Des ressources humaines œuvrant pour un service public départemental modernisé et renforcé

- Ambition 1 : Renforcer l’accès aux droits, répondre à l’urgence sociale

- Ambition 2 : Accompagner les parents, protéger les enfants et favoriser leur réussite

- Ambition 3 : Protéger et accompagner les plus vulnérables

- Ambition 4 : Favoriser la réussite des jeunes, en faire des citoyens

- Ambition 5 : Démocratiser la culture, valoriser le patrimoine, promouvoir le sport

- Ambition 6 : Accompagner la réunion vers une agriculture durable visant la souveraineté alimentaire

- Ambition 7 : Faire de la ruralité un espace majeur de l’aménagement de notre territoire

- Ambition 8 : Préserver et valoriser durablement nos ressources

- Ambition 9 : Développer les échanges et la solidarité dans l’océan indien

- Ambition 10 : Simplifier les démarches de nos publics







>> Le rapport des Orientations Budgétaires 2023



LE MOT DU PRÉSIDENT 2023 s’annonce comme une année de profondes incertitudes compte tenu de la poursuite de la guerre en Ukraine et de la dynamique globale de renchérissement du coût de la vie. Ces phénomènes mondiaux impactent fortement La Réunion, compte tenu de sa situation socio-économique hors norme qui en fait un territoire de grands défis.

Dans ce contexte, le Département se tient prêt à renforcer son accompagnement des Réunionnais tout en poursuivant sa politique d’aménagement et de développement du territoire, conformément aux axes du plan de mandature 2021 – 2028.

Pour y parvenir, le Département souhaite poursuivre en 2023 sa démarche de proximité renforcée afin de répondre aux attentes des Réunionnais. C’est ainsi que nous poursuivrons la modernisation des Maisons départementales, pour un accueil de qualité des usagers.

Le lancement de la caravane d’accès aux droits et à l’information, en 2022, a été un véritable succès. Le Département souhaite poursuivre cette démarcher d’« aller vers » en renforçant sa présence sur l’ensemble du territoire.

« Aller vers » étant l’un des axes majeurs d’intervention du Département, nous souhaitons nous mobiliser au plus près des ménages les plus vulnérables, notamment celles frappées par des problèmes d’impayés de loyer afin d’offrir à ces familles des solutions d’accompagnement pour s’en sortir, et surtout, s’épanouir.

L’habitat sera une priorité de 2023 avec une volonté de construire un parcours adapté à chaque usager : jeunes, familles monoparentales, personnes âgées ou encore personnes en situation de handicap.

C’est en ce sens que, le dispositif d’amélioration de l’habitat sera amplifié avec 4 000 dossiers traités par an à moyen-long terme. Le parcours résidentiel sera quant à lui renforcé à travers l’accès à la propriété dans le parc social ancien.

Sur le champ de l’emploi, le Département souhaite formaliser en 2023 des forums territorialisés réunissant l’ensemble des acteurs, afin de tracer, avec nos bénéficiaires, notamment nos jeunes, des voies et perspectives d’insertion, que ce soit par la formation, le salariat, l’entreprenariat, ou encore la mobilité.

Pour ce faire, nous continuerons à nous appuyer sur le dispositif R+ qui a déjà fait ses preuves depuis 2020 avec plus de 6500 bénéficiaires, entrés en parcours d’insertion. En couplant R+ au « Contrat Initiative Emploi », nous souhaitons mieux accompagner les entreprises dans leur projet d’embauche et ainsi participer durablement à la résorption du chômage sur l’île.

Ces dernières années ont montré combien notre territoire est encore trop dépendant, notamment dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentaire. Les pénuries et problématiques récentes liées à l’acheminement des produits et des intrants ont démontré l’urgence de bâtir une véritable souveraineté alimentaire.

Avec AgriPéi 2030, le Département continuera à soutenir le développement agricole du territoire, à travers le volet diversification afin que La Réunion puisse, à terme, devenir en grande partie autosuffisante. En parallèle, nous encourageons le développement de la filière Bio sur le territoire. Tout cela, avec une volonté de mieux communiquer sur la qualité de notre savoir-faire et de nos produits. Validé il y a quelques mois, la marque « 100% RÉUNION » sera lancée en 2023 pour mettre en lumière nos produits agricoles.

Le Département demeure par ailleurs un bâtisseur de La Réunion d’aujourd’hui et de demain, à travers le pacte de solidarité territoriale de 2e génération, des équipements touristiques de haut niveau, l’aménagement de nos routes et la suppression de radiers supplémentaires et des projets hydrauliques visant à sécuriser l’irrigation et l’alimentation en eau potable des Réunionnais.

En 2023, le Département réaffirmera son engagement pour le développement culturel dans les quartiers, et le rayonnement sportif alors que nous entrerons dans l’année des Jeux des Îles de l’Océan Indien, et que nous nous approcherons à grands pas des Jeux Olympiques de Paris 2024. L’occasion nous sera ainsi donnée de valoriser « La Réunion du sport » qui vit au quotidien, à travers ses clubs et comités, et celle qui rayonne au plus haut niveau, à l’image de nos champions péi qui font toute notre fierté.

Le Département souhaite redéployer les ailes de la coopération régionale en 2023 en affermissant ses partenariats avec les pays de la zone : Maurice, Madagascar, les Comores ou encore les Seychelles. Les projets en cours et à venir sont prometteurs et nous permettront de retrouver l’espérance d’une communauté de destin indianocéanique.

Le Département souhaite poursuivre la modernisation de son action publique à travers l’élaboration d’un plan de transformation numérique pour simplifier les démarches des usagers et leur permettre de mieux suivre le traitement de leur dossier. Aussi, le Département souhaite renforcer sa communication sur ses projets et dispositifs

en direction des Réunionnais, dans un souci de transparence et de bonne information.

Enfin, alors que l’État travaille sur le vaste chantier de la sobriété énergétique, le Département continuera à montrer l’exemple en poursuivant la mise en œuvre du plan de transition écologique et solidaire, couplé au plan départemental 1 million d’arbres.

À l’incertitude mondiale, le Département propose en 2023 une transformation audacieuse de la société, avec une vision résolument optimiste, volontariste et bienveillante de l’action publique qui met l’humanité réunionnaise au cœur de ses préoccupations.

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

