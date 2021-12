Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Commission permanente du 3 décembre 2021



POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

- Dans le cadre du dispositif «accompagner, consolider, adapter, conquérir, innover, ancrer», une aide de 50 000 euros à la SAS Siva Industrie. Cette société spécialisée dans la transformation agro-alimentaire, et principalement dans la préparation de jus, souhaite investir dans des travaux de recherches et de développement concernant l’utilisation de techniques de traitements pots récolte de fruits par utilisation de procédés à vapeur d’eau.

L’engagement financier régional depuis la création de ce fonds s’élève à 3 450 000 euros.



- La commission permanente a acté la demande de la SAS Aqua Austral de modification du plan de financement de son projet d’une ferme d’esturgeons à la Réunion. Le montant de la contrepartie nationale apportée par la Région a été revu à la baisse : 91 422 euros.



- Au titre de la prim’export 2021, une subvention de 2301 euros à l’entreprise Saint- Lambert pour sa participation au salon « Made In France ».



- Approbation de l’engagement d’une première enveloppe financière de 2 250 000 euros pour la fiche action « aides aux petits investissements des entreprises artisanales du BTP, de l’agro-alimentaire et du commerce de proximité » au titre du volet React UE du programme Feder.





NUMERIQUE

- Une subvention de 40 000 euros à l’association Digital Réunion qui organise la 6e édition de son business forum NXSE, consacré à la transformation digitale et qui se tiendra du 7 au 9 décembre 2021 au Moca.



POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN CULTURE

- Une subvention de 50 000 euros pour l’année 2021 en faveur de la SPL Réunion des musées régionaux pour la programmation du dispositif «Guetali» au Musée Stella Matutina



- Dans le domaine de la musique, des subventions à quatre associations et à un artiste pour un engagement total de 32 000 euros :

* Association Ban Musikalé : 6000 euros

* Association Blues Marron : 8000 euros

* Association pour le développement artistique de Salazie : 8000 euros

* Association centre culturel école du maloya Granmoun Lélé : 8000 euros * Monsieur Jeannick Arhiman : 2000 euros



CINEMA

- Une aide de 10 000 euros, par le biais d’une intervention hors-cadre, à l’association Kourmétragerie, qui réunie des professionnels locaux du court métrage dans différentes démarches de valorisation de leurs films.



UNIVERSITE

- La commission permanente a validé la liste des 25 bénéficiaires de l’allocation régionale de recherche de doctorat au titre de la session 2021.



LYCEES

- Validation de la programmation de travaux de maintenance et de grosses réparations pour quatre lycées : Amiral Lacaze (Saint-Denis), Bel-Air (Sainte- Suzanne), Le Verger (Sainte-Marie) et Sarda Garriga (Saint-André). Coût total : 1 285 000 euros.

- Financement de complémentaire 750 000 euros pour l’engagement des études et des travaux de réhabilitation des équipements sportifs du lycée Moulin Joli de la Possession, dont le coût total est de 1 324 171 euros.



SPORT

- Subvention de 20 000 euros à l’Office des sports et du temps libre de Saint-Pierre (OSTL) pour son projet Saint-Pierre Sport-Santé.



- Dans le cadre de l’accompagnement des ligues et comités :

* 30 000 euros à la Ligue réunionnaise d’athlétisme pour la venue de l’équipe de France dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.



* 12 000 euros à la Ligue Réunion de Kick-Boxing, Muay-Thai et disciplines associées pour l’organisation de l’IOFC 5.



* 19 000 euros pour le comité régional de gymnastique (15 000 euros pour l’acquisition d’un trampoline et 4000 euros pour le déplacement de deux athlètes aux champiionnats du monde à Bakou, en Azerbaïdjan)



- Dans le cadre de l’aide aux communes :

* 17 322 euros pour la commune de Petite-Ile pour l’acquisition de matériel

* 16 208 euros pour la commune de la Plaine des Palmistes pour l’acquisition de matériel * 40 000 euros pour la commune du Port pour la réhabilitation du mur d’escalade du complexe sportif municipal



POUR l’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ROUTES

- Autorisation d’un programme de 600 000 euros pour la réalisation d’une passerelle cycles sur l’ouvrage franchissant la Ravine des Lataniers à la Possession, sur la RN1, dans le sens nord-sud. L’ensemble des prestations de travaux est éligible à la mesure prévue dans le cadre du plan de relance FEDER volet REACT UE à hauteur de 90 % du montant HT, soit 508 500 euros.



- Autorisation d’un programme complémentaire de 220 000 euros pour les travaux de réaménagement du carrefour des Deux Canons, à Saint-Denis, au niveau de la RN2 pour sécuriser les déplacements des piétons et fluidifier le trafic automobile, notamment en supprimant une ligne de feux. Le montant prévisionnel de l’opération est estimé à 980 000 euros.



AIDE AUX COMMUNES

- La commission permanente a validé la demande de subvention de la commune du Tampon pour la modernisation et la rénovation de son éclairage public. Au titre des fonds FEDER, les crédits alloués seront de 3 330 981 euros.



TRANSITION ECOLOGIQUE

