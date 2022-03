Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Commission permanente du 25 mars 2022 Réunie ce matin sous la présidence d’Huguette Bello, la Commission Permanente a examiné et voté une trentaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles.



Parmi les dossiers majeurs à l’ordre du jour, la Commission Permanente a validé le projet de refonte du dispositif de la Continuité Territoriale qui entrera en vigueur au 1er avril 2022.



Les autres rapports examinés par la commission permanente concernent le développement économique, le développement humain et l’aménagement du territoire.

POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE



SOUTIEN AUX ENTREPRISES

- Une subvention d’un montant total de 197.498 euros aux associations «France Active» Réunion et «Initiative Réunion» pour la réalisation du contrôle de conformité des demandes de prêts REBOND 1 et 2, mis en oeuvre par la Région et la BPI afin d’apporter une réponse appropriée aux difficultés rencontrées par les entreprises, suite à la crise sanitaire.



- Dans le cadre du dispositif «Prim’Export», une subvention de 1 328 euros à la SARL Bois Marbre et Pierre Océan Indien (BMPOI) pour sa participation au salon «Funéraire Pari ». Cette aide permettra à l’entreprise de faire valoir son savoir-faire dans le secteur du funéraire et gagner en notoriété sur le marché national et international.



SCHÉMA RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, D’INNOVATION ET D’INTERNATIONALISATION



- Approbation de l’engagement d’une enveloppe de 100 000 euros pour le financement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage en appui à l’exercice de révision du SRDEII. Pour tenir compte des nouvelles orientations régionales telles qu’exprimées dans son projet de mandature ainsi que du contexte de crise qui a sensiblement modifié la situation économique de l’île, la Région Réunion a décidé de procéder à une révision complète du SRDEII. Le nouveau schéma devra être élaboré à l’issue d’une consultation que la collectivité régionale souhaite la plus large possible. Pour l’accompagner dans l’élaboration dans cet exercice d’ampleur, la Région Réunion a donc souhaité s’appuyer sur une assistance à maîtrise d’ouvrage, avec pour objectif l’élaboration du nouveau schéma pour novembre 2022.



ENTREPRENEURIAT



- Approbation d’une convention de partenariat pour la mise en oeuvre du Plan d’Actions Régional en Faveur de l’Entrepreneuriat Féminin (PAREF) pour la période 2021/2023 et des modalités de déclinaison au niveau local. Cette convention est cosignée par l’État, la Région, le Conseil Départemental, BPI France, la CEPAC, et BNP PARIBAS. Elle prévoit notamment l’accompagnement à la création, la reprise et au développement d’entreprises dirigées par des femmes et le développement des actions dans les territoires fragiles et auprès des publics jeunes.



INDUSTRIE



- Approbation d’un engagement budgétaire de 100 000 euros en faveur de l’Association pour le Développement Industriel de La Réunion (ADIR) pour assurer la poursuite du déploiement du programme «Action de Suivi Sur l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie» (Assure) sur la période 2021-2024. Ce programme vise à accompagner les entreprises industrielles de La Réunion dans leurs démarches de mise en place d’un système de management de l’Énergie (SME).



INNOVATION



- Engagement de la somme de 50 000 euros pour le financement d’une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour appui à la préfiguration de l'Agence Régionale d'Innovation. Le projet de mandature 2021-2028 consacre une part importante à la recherche et à l’innovation. La création de l’agence régionale de l’innovation permettra de décliner la Stratégie de Spécialisation Intelligente (S3) et de fédérer l’ensemble des acteurs.



SOUTIEN À AIR AUSTRAL



- La Commission Permanente a approuvé les modalités d’un prêt de 6 millions d’euros de la Caisse des Dépôts à la SEMATRA dans le cadre du prêt total de 20 millions accordé par l’État conformément au plan de sauvetage d’Air Austral.



POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN



CONTINUITÉ TERRITORIALE



La commission permanente a validé la refonte de la continuité territoriale. Objectif pour la nouvelle équipe régionale : proposer un nouveau dispositif pour le rendre plus équitable et plus responsable. Il s’agit également d’assurer la soutenabilité budgétaire du dispositif en mobilisant les aides de l’État existantes.



SOLIDARITÉ AVEC LES CHAGOS



- Une subvention de 5000 euros au Comité Solidarité Chagos - La Réunion pour la réalisation d’un « Calendrier solidaire Chagos», dans le cadre de « l’aide à la transmission et à la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel ».



SOUTIEN AU SALON DU LIVRE



- Une subvention de 20 000 euros à l'Office des Sports et du Temps Libre (OSTL) de Saint-Pierre pour l’organisation du Salon du livre Athéna 2022.



PARTENARIAT AVEC L’INSEE



- Validation d’un projet de convention cadre entre l’INSEE et la Région Réunion pour la période 2022-2025. Cette convention vise à pérenniser la collaboration entre les deux partenaires afin de développer l’éventail des problématiques conjointement couvertes, de faciliter les partages de connaissances et de méthodes à La Réunion, d’améliorer l’accès aux données et de renforcer l’information statistique disponible sur l’île.



POUR l’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TRANSITION ÉCOLOGIQUE



- Approbation d’un projet d’installation de 21 bornes de recharge pour véhicules électriques sur différents sites de la collectivité régionale (Hôtel de Région, ex-Foucque, parc automobile de la Jamaïque et CPOI). En accord avec les lois de Grenelle et la loi d’orientation des mobilités, les collectivités doivent désormais inclure au sein de leurs flottes automobiles une proportion de véhicules à faibles émissions (électrique/hybride rechargeable) lors du renouvellement de leurs flottes automobiles. Afin de se conformer à ces impératifs, la collectivité devra s’équiper en bornes de recharge afin de pouvoir alimenter ces véhicules à faibles émissions fonctionnant à l’énergie électrique.





