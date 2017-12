Commission permanente: 14 sièges pour la majorité présidentielle, 12 pour la liste de Lacouture

Après l'élection du nouveau président du Conseil départemental qui s'est tenue ce matin, place à l'élaboration de la nouvelle commission permanente.



Deux listes de droite (dont une pro-Lacouture) et deux de gauche ont été présentées. La liste pour la majorité présidentielle a récolté 22 voix, soit 14 sièges, celle présentée par Hemann Rifosta (avec Jean-Claude Lacouture) 18 voix (12 sièges), La Gauche unie 8 voix (5 sièges) et la liste développement durable, solidaire et responsable (Maurice Gironcel) 2 voix (1 siège).



La séance s'est déroulée dans une ambiance beaucoup plus tendue que lors de la désignation du successeur de Nassimah Dindar. Jean-Claude Lacouture a fait part de son impatience et Jean-Jacques Morel a souligné un "problème d'authenticité" d'une des listes présentée "après le temps imparti", évoquant une "substitution de noms".



Samuel Irlepenne sur place