Communiqué Commission d’enquête sur le coût de la vie en Outre-mer : Auditions du Jeudi 1er juin

Des auditions se tiendront ce jeudi à l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission d'enquête relative au coût de la vie dans les collectivités territoriales d'Outre-mer. Par N.P - Publié le Mardi 30 Mai 2023 à 07:41

Le communiqué :



La commission d'enquête relative au coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, présidée par M. Guillaume Vuilletet (RE, Val d’Oise) se réunira sur l’ordre du jour suivant :



JEUDI 1er JUIN 2023 (salle Lamartine – 1er sous-sol du 101 rue de l’Université et en visioconférence)



À 9 heures 30

– Audition, ouverte à la presse, de M. Benoit Lombrière, délégué général adjoint d’Eurodom



À 10 heures 30

– Audition, ouverte à la presse, de M. Rodolphe Saadé, président-directeur général du groupe CMA CGM, et M. Grégory Fourcin, directeur central des lignes maritimes



14 heures (salle Lamartine – 1er sous-sol du 101 rue de l’Université et en visioconférence)

– Audition, ouverte à la presse, sous forme de table ronde réunissant les opérateurs de télécommunications présents dans les outre-mer



À 15 heures 30

– Audition, ouverte à la presse, sous forme de table ronde consacrée aux aspects institutionnels du coût de la vie outre-mer, réunissant notamment M. Ferdinand Mélin-Soucramanien, professeur des universités, président du conseil d'administration de l’Institut national du service public, président de l’Association des juristes en droit des outre-mer, ancien déontologue de l’Assemblée, et M. Jean-Jacques Urvoas, professeur des universités, ancien ministre, ancien député



À 17 heures

– Audition, ouverte à la presse, de M. Robert Parfait, président du groupe Parfait, M. Bernard Édouard, secrétaire général, et M. Kévin Parfait, administrateur



