Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Commission d'enquête sur le coût de la vie en Outre-mer : Audition du Président du Conseil départemental Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, a été auditionné ce jeudi 15 juin par la délégation conduite par le député Guillaume VUILLETET, dans le cadre de la commission d’enquête sur le coût de la vie en Outre-mer.

Le Président du Département a tenu en préambule à saluer cette initiative destinée à comprendre les raisons structurelles des niveaux de prix plus hauts et de revenus plus faibles qu’en Hexagone, et surtout destinée à y apporter des solutions.



Il a également rappelé que le Département, Collectivité à vocation sociale, participe fortement à l’amélioration du pouvoir d’achat à travers ses nombreuses aides à savoir l’aide alimentaire aux plus démunis avec notamment l’État, la Banque alimentaire mondiale et la Croix Rouge ; les dispositifs départementaux d’aide aux logements avec les aides d’accession à la propriété, de régularisation des statuts d’occupation immobilière, du Fonds de solidarité pour le logement et bien sur l’amélioration de l’habitat diffus ; le maintien du prix de la bouteille de gaz à 15 € en partenariat avec la Région ; l’allocation d’Insertion et de Retour à l’Emploi, avec le « R+ », pour les personnes bénéficiaires du RSA en reprise d’activité ; ou encore de manière ponctuelle, la distribution de paniers fraicheurs (fruits et légumes frais) aux personnes vulnérables lors de crises importantes comme le COVID.



« J’ai aussi insisté sur la nécessité d’améliorer le montant notamment des petites retraites, à l’image de la réforme récente de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), que j’ai menée de concert avec notre sénatrice Viviane Malet, qui facilite la transmission des biens inférieurs à 150 000 € sans que cette allocation ne soit récupérée auprès des héritiers par la Caisse de retraite » indique Cyrille Melchior.



De toutes les mesures prises pour lutter contre le différentiel de prix entre les DOM et la métropole (notamment en favorisant la concurrence), le Bouclier Qualité Prix (BQP) est la mesure qui a le mieux atteint sa cible en fournissant aux ménages les plus pauvres des produits alimentaires de qualité et à bas coût. « Il est primordial pour qu'il devienne un véritable Bouclier contre la Vie Chère et pour le Pouvoir d'Achat, qu’une des premières mesures soit d'ouvrir ce BQP de par la loi à toute une série de produits autres qu'alimentaires, dont au minimum les matériaux de construction, les carburants, les pièces automobiles, la téléphonie, l’internet, les meubles, l’électroménager et bien sur les services bancaires. D'autre part, nous pourrions imposer dans la loi que 50% au minimum des produits alimentaires soient des produits « péis » et que les grandes surfaces consacrent au moins 5% de leur chiffre d'affaires à ce nouveau bouclier. Ainsi, je réclame plus d’interventionnisme de la part de l’État pour lutter contre les situations de monopole et les taux de marges quand ils sont abusifs » précise Cyrille Melchior.



Le Président du Département a par ailleurs rappelé la demande qu’il avait portée auprès du gouvernement pour accompagner le dynamisme de l’économie réunionnaise, nos entreprises, la création d’emplois et l’amélioration des revenus du travail. Il a d’abord préconisé, à court terme, que le BTP, un des secteurs les plus porteurs d’emplois, puisse émarger au dispositif de compétitivité renforcée et ainsi être en partie exonéré des cotisations patronales.



Enfin, Cyrille Melchior a accueilli avec satisfaction la proposition du ministre délégué des Outremers de classer les Outremers en « Zone franche totale », une proposition qu’il avait faite il y a quelques mois suggérant que ce dispositif puisse être appliqué notamment pour les entreprises « bleues » et les entreprises « vertes », dont les activités sont liées à la mer, à l’environnement, à l’agriculture raisonnée, au tourisme responsable, aux énergies propres, à la gestion des déchets…



« Je souhaite que la commission d’enquête, les parlementaires toutes tendances confondues, et le gouvernement puissent être à nos côtés et aux côtés des réunionnais, notamment les plus fragiles, dans ce combat ô combien important » déclare le Président Cyrille Melchior en remettant en fin de séance sa contribution.







