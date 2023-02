Commission d’enquête parlementaire sur le coût de la vie Outre-mer : "Une perte de temps", estime le RN

Le communiqué d'André Rougé, délégué national à l’Outre-Mer du RN :



Ce jeudi 9 Février, le groupe « Socialistes et apparentés » a proposé d’ouvrir une commission d’enquête sur le coût de la vie ultra marine, qui, bien que trop insuffisante, fut adoptée avec le soutien des députés du Groupe Rassemblement National mené par Marine Le Pen.



L’incompétence et l’incapacité de ce gouvernement et de ses prédécesseurs conduisent toujours à la mise en place d’États généraux, d’assises de l’Outre-Mer destinés à masquer leur incompréhension des sujets ultra-marins et leur manque de volonté à prendre des décisions pourtant nécessaires.



Les causes sont connues, tout comme les mesures à mettre en place, et pourraient rapidement être traitées par un gouvernement volontaire et compétent. En effet, comme Marine Le Pen et le Rassemblement National le proposent, il est urgent d’agir sur plusieurs leviers ;



- La reconfiguration de l’octroi de mer qui asphyxie particuliers et entreprises.



- La baisse du prix du fret maritime qui a, entre autre, un impact sur le prix de l’énergie.



- En mettant progressivement un terme à la sur-rémunération des fonctionnaires.



- En instaurant un dialogue avec la grande distribution qui doit également prendre ses responsabilités face à l’inflation, et la spéculation qui en découle.



Toutes ces mesures seront consignées dans une Grande loi de programmation sur 15/20 ans sous l’égide du Grand Ministère d’État de l’Outre-Mer et son domaine maritime voulu par Marine Le Pen.



Nos compatriotes ultra-marins sont bien conscients que seuls Marine Le Pen et l’ensemble des élus du Rassemblement National, se soucient de leur quotidien et ont vocation à apporter aux différentes crises ultra-marines des solutions concrètes et rapidement applicables.



André ROUGÉ

Député français au Parlement Européen

Délégué National à l’Outre-Mer du RN