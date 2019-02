<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Commission Permanente du Conseil départemental du 13 février 2019

La Commission permanente réunie ce mercredi 13 février sous la présidence de Cyrille Melchior a voté plusieurs dossiers relatifs à la coopération régionale, au social, à l’insertion, à l’aménagement et aux routes départementales.



ROUTES : Pour la sécurité des usagers, plus de 750 000€ votés RD32 - Route de la Plaine des Grègues à Saint-Joseph Les Elus ont validé les travaux de création d’un réseau d’eaux pluviales sur la RD32 – Route de la Plaine des Grègues.

RD3– Route Hubert de Lisle à Saint-Leu La Route Départementale 3 - Route Hubert de Lisle est un axe routier majeur de l’île, traversant les quartiers des Hauts de plusieurs communes, dont celle de Saint-Leu. Elle parcourt notamment les quartiers des Colimaçons, La Chaloupe, Les Camélias et Le Plate sur la commune de Saint-Leu. Aux abords de l’école des Camélias à Saint-Leu, il n’existe pas de trottoirs et les places de stationnement sont insuffisantes sur cette route très fréquentée.

La Commune a donc présenté un projet d’aménagement qualitatif du site, qui sécurise les cheminements piétons, aménage des stationnements suffisants pour l’école, renforce les réseaux d’eau Potable et d’éclairage public et prévoit une réfection complète de la chaussée sur ce tronçon.

Confortement des berges de la ravine Bras Long à l’Entre-Deux Par ailleurs, le Département apportera sa contribution financière aux travaux de confortement des berges de la ravine Bras Long (Entre-Deux), fortement endommagées suite au passage des cyclones BERGUITTA et FAKIR.

SOCIAL 16 000 € aux associations pour soutenir les plus fragiles Afin d’apporter une aide alimentaire d’urgence sous forme de colis, des associations intervenant en faveur des personnes démunies bénéficieront du soutien financier de la Collectivité à hauteur de 16 000 €.

Signature d’une convention cadre pour une Maison des Services au Public Le cirque de Mafate est caractérisé par un enclavement important, entraînant un accès restreint aux services publics. Compte-tenu de cette situation, la commune de La Possession a décidé de créer une Maison des Services au Public (MSP) afin de proposer à la population du secteur un accompagnement dans leurs démarches administratives et numériques.

Le Département et le Pôle Emploi sont partenaires pour les services rendus concernant le champ des prestations sociales et celui de l’aide à l’emploi. Une convention-cadre sera signée très prochainement pour formaliser ce partenariat.

FSL : participation financière de la société Derichebourg Aqua Océan Indien La société Derichebourg Aqua Océan Indien participera au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) au titre de l'année 2019 à hauteur de 3 000€ pour assurer la prise en charge volontaire des dettes de particuliers au titre de leur abonnement d’eau.

Sensibilisation du public au thème de l’inceste : 5000 € votés Une subvention de 5 000 € est votée en faveur de l’association « La Cerise sur le chapeau » afin de participer au cofinancement de sa pièce de théâtre intitulée « Quelque chose » destinée à sensibiliser le public au thème de l’inceste à La Réunion.



COOPERATION REGIONALE Association Médecins Océan Indien Une subvention de 70 000 € est attribuée à l’association Médecins Océan Indien (MOI) pour la réalisation de deux missions humanitaires à Madagascar dans le Sud malgache, région très durement frappée par la sécheresse.

Le Département apporte son soutien et expertise au Département de Mayotte En vue de renforcer les échanges d’informations et d’expériences, le Département de Mayotte et celui de La Réunion vont conclure des conventions opérationnelles dans les domaines suivants :

- Gestion des moyens (ressources humaines, finances, E-administration…),

- Modernisation des services publics,

- Coopération internationale,

- Politiques sociales.

La première convention concernera l’action médico-sociale, notamment les domaines de l’enfance et de la petite enfance avec l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et la Protection Maternelle et Infantile (PMI), pour une durée de 3 ans.

Une formation des élus et des cadres publics comoriens en matière de gestion locale Afin de contribuer à l’accès des collectivités territoriales de l’Union des Comores à l’expérience française en matière de développement territorial, le Département, fort de son expertise interne, va s’engager dans la mise en œuvre du projet de coopération relatif à la formation des élus et cadres publics comoriens avec l’Etat (Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères -MEAE), le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), et des collectivités locales métropolitaines (Commune de la Courneuve, Communauté Urbaine de Dunkerque). Une contribution financière de 100 000€ est prévue à cet effet.

INSERTION Brigade pour l'Inclusion Positive : un dispositif pour l'insertion des Réunionnais La Mission Locale Est a répondu à un appel à projets lancé par le Ministère du Travail en proposant un dispositif visant à l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi : la Brigade pour l'Inclusion Positive. Estimé à 3 450 739€, et principalement cofinancé par l'Etat, ce projet a pour objectif d'accompagner sur 3 ans 600 Réunionnais résidant dans la microrégion Est. Huit actions majeures sont répertoriées parmi lesquelles la mobilité hors de l'île. A ce titre, la Collectivité est sollicitée en qualité de partenaire institutionnel. Le projet étant conforme aux orientations de la mandature visant à favoriser l'insertion des publics prioritaires (BRSA, jeunes) par la mobilité extra-insulaire, une subvention de 35 700€ est accordée à la Mission Locale Est.





