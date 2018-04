<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Commission Permanente du Conseil Départemental



FOCUS SUR …

AGRICULTURE : Plus de 3M€ votés

7 structures (dont la Chambre d’Agriculture à hauteur de 2,4 M €) œuvrant en faveur des agriculteursbénéficieront du soutien financier du Département sur ses fonds propres (hors FEADER) pour un montant global de 3 077 359€. Ces actions mises en œuvre en faveur des agriculteurs (producteurs de fruits et légumes, éleveurs…) visent à développer et à améliorer les pratiques agricoles afin d’augmenter la part des productions locales sur les différents marchés réunionnais face aux importations. Elles doivent permettre ainsi aux producteurs locaux d’augmenter leurs revenus.



INSERTION/MOBILITE : Près de 8M€ alloués

La mobilité emploi, une priorité de la politique d’insertion : Plus de 7,3 M€ votés au CNARM

Le CNARM (Comité National d’Accueil et d’actions pour les Réunionnais en Mobilité) recevra une subvention de 7 353 500€ pour financer son fonctionnement et ses actions. Les fonds du FSE seront également mobilisés au titre des mesures « Alternance, stratégie payante pour les jeunes en mobilité » et « Mobilité des demandeurs d’emploi » ainsi que ceux du dispositif « Initiative pour l’emploi des jeunes ». Le développement de l’alternance et l’ouverture à l’international font partie de ses objectifs 2018.

Projet de mobilité professionnelle soutenu : contrat saisonnier pour 22 jeunes réunionnais

Une subvention de 7 400€ est attribuée à l’ARIM (Association Réunionnaise pour l’Insertion et la Mobilité) pour son projet « Allon Bougé » qui permettra à 22 jeunes réunionnais de bénéficier de contrats saisonniers et de participer aux vendanges en Gironde en septembre et octobre prochains.

Près de 130 000 € alloués aux projets collectifs d’action sociale et d’insertion

4 projets collectifs d’action sociale et d’insertion portés par 3 associations bénéficieront d’une subvention globale de 128 000€ afin de favoriser l’accompagnement des publics les plus éloignés de l’emploi et/ou en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.

L’insertion économique, au cœur des priorités de la mandature : 240 000 € pour des ateliers et des chantiers d’insertion (ACI)

6 associations recevront le soutien du Département pour la mise en place d’ACI (Ateliers Chantiers d’Insertion) pour un montant de 240 000€. L’objectif de la politique départementale en la matière, estd’améliorer l’efficacité des parcours d’insertion, en donnant la priorité aux chantiers d’insertion qui renforcent l’expérience professionnelle et notamment ceux relevant de l’insertion par l’activité économique.

SOCIAL : 4M€

Le Département aux côtés des personnes en situation de handicap : près de 3M€ votés

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) recevra une subvention de 2 710 000€ dont 190 000€ de contribution au Fonds de Compensation du Handicap (FDCH) pour poursuivre les missions et attributions qui lui ont été dévolues en direction de son public prioritaire.

Pour une meilleure qualité de l’accueil : 100 000 € attribués aux SAUT

Une subvention de 100 000€ est accordée à 3 Services d’Accueil d’Urgence Temporaire (SAUT) qui assurent l’accueil des femmes victimes de violences afin de leur permettre de renforcer la qualité de leur accueil et de mettre en place une astreinte permettant un accueil 24h/24h.

60 000 € pour soutenir l’action de la Croix Rouge

Dans le cadre du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI), le Département octroiera une subvention de 60 000€ à la Croix Rouge Française pour le financement de l’accès à l’aide alimentaire dans les écarts et les Hauts de l’île dans un objectif de proximité sociale.

Près de 1,3 M€ pour accompagner les familles

38 associations œuvrant dans les domaines de l’accompagnement à la fonction parentale, la médiation familiale, l’aide alimentaire, la prévention des violences intrafamiliales et l’éducation et la prévention à la santé, recevront une subvention globale de 1 205 380€.



ENVIRONNEMENT : 2,6M€

Près de 2,5 M€ pour la préservation de milieux naturels uniques

Dans le cadre de la préservation et de la valorisation des Espaces Naturels Sensibles (ENS), 10 gestionnaires des ENS du Département, recevront une subvention globale de 2 493 912€ pour la mise en œuvre de leur programme d’actions en 2018.

Mise en valeur et préservation du petit étang du Parc du Colosse

L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de Saint-André (l’AAPPMASA) recevra le soutien financier de la Collectivité pour un montant de 140 052€ afin de réaliser son programme de restauration, préservation et mise en valeur de Petit Etang, zone humide située au sein du Parc du Colosse.



LOGEMENT

Garantie d’emprunt : près de 2,7 M€ pour la construction de 74 logements sociaux et pour personnes âgées

Le Département apportera sa garantie à hauteur de 100% à la SEDRE pour son emprunt d’un montant de2 136 000€ à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en vue de la construction de 21 nouveaux LLTS/RPA (résidence pour personnes âgées). De même, la SIDR bénéficiera de la garantie de la Collectivité à hauteur de 554 387€ pour la construction de 53 logements sociaux.

Dispositif amélioration de l’habitat reconduit : simplification des aides / 8 points du règlement concernés

Le Département poursuit sa politique d’aide à l’amélioration de l’habitat en faveur des ménages les plus vulnérables et les plus sensibles. A ce titre, le règlement départemental des aides à l’amélioration de l’habitat sera modifié et simplifié afin de lever les freins financiers pour les ménages et de resserrer les délais d’intervention des opérateurs. 8 points du règlement sont concernés.

