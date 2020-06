Commission Permanente du Conseil Départemental du 3 juin 2020

Avant de passer à l’examen des dossiers, une minute de silence a été observée par les Elus du Conseil départemental réunis en Commission permanente sous la présidence de Cyrille Melchior ce mercredi 3 juin 2020, pour dénoncer les actes graves de violences aux Etats-Unis et rendre ainsi hommage à la victime, George Floyd.



« Il est essentiel de dénoncer toute forme de violence, toute forme de racisme dans le monde, dans notre pays et dans notre île » a indiqué le Président du Département.



Puis, les élus ont fait un point d’étape sur l’avancement du « Plan Masques » et la distribution des masques jetables. Ils ont, par ailleurs, validé de nombreuses subventions en faveur de l’insertion notamment, mais aussi du social, de l’éducation, de la mobilité, du logement, de la culture et du sport.



FOCUS : Point d’avancement du Plan Masques et de la distribution des masques jetables

La Commission Permanente a acté les conditions d’avancement du « Plan masques » voté le 29 avril dernier et a validé la liste des bénéficiaires à qui seront remis gracieusement des masques jetables :



- masques en tissu produits directement par la Collectivité : 20 000 masques au 30 mai ;

- masques en tissu produits par les associations : 22 000 masques au 30 mai ;

- masques en tissu produits en partenariat avec le Syndicat de la Couture Réunionnaise : démarrage de la production le 25 mai (objectif de 300 000 masques/mois) ;

- acquisition de masques industriels jetables : 1,5 million réceptionnés. Ils seront distribués en priorité aux agents du Département et aux publics en lien avec l’action départementale.



INSERTION : + de 700 000 € pour la réalisation de masques

Pour faire face au besoin constant de masques en tissu lié à la crise du COVID -19, le Département a mobilisé les acteurs associatifs de l’insertion et leurs publics en difficulté.



Trois associations déjà missionnées, l’AFAR, ANDARUN, et ARTMAZONE, recevront une subvention en nature complémentaire de 5 000 € chacune pour la réalisation de 15 000 masques (5 000 masques par association).



Par ailleurs, 6 autres structures partenaires s’engagent à réaliser 80 000 masques supplémentaires, pour un montant total de 715 658 €.



EDUCATION

Maintenance et sécurité sanitaire : 10 M €



Une dotation de maintenance de 8 575 500 €, destinée aux travaux de réfection, de réparation, et de remise en état des bâtiments et des sanitaires est accordée aux collèges publics de l’île ainsi qu’une dotation exceptionnelle, liée au COVID-19, de 1 424 500 € (soit 18 500 €/collège), pour les investissements liés directement à l’hygiène (réadaptation de robinets, distributeurs sans contact, etc…).



Accès au numérique : 1,4M € pour des étudiants en difficulté



La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 a révélé la précarité étudiante et la difficulté de l’accès à l’enseignement numérique de nombreux étudiants locaux.



Dans une démarche d’accompagnement et de réussite de nos jeunes, la Collectivité départementale en partenariat avec l’Université de La Réunion et Orange Réunion, a déployé un plan exceptionnel d’aide à l’équipement des étudiants, en se portant acquéreur d’ordinateurs portables et de clés 4G qui ont été mis à disposition sous forme de prêt. Cette opération se déroulera jusqu’au 30 septembre prochain et concernera environ 500 étudiants pour un montant total estimé à 263 000 €.

CNARM Le CNARM (Comité National d’accueil et d’Actions pour les Réunionnais en Mobilité) recevra une subvention de 7 353 500 € au titre de l’année 2020.

SOCIAL Une subvention de 2 770 000 €, dont 190 000 € pour le Fonds départemental de compensation du handicap, est attribuée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) compte tenu du caractère prioritaire du public géré par ce GIP (Groupement d’Intérêt Public) et des activités qui en découlent.



LOGEMENT Le dispositif départemental d’aide à l’accession à la propriété en faveur des locataires du parc locatif social est reconduit pour une période de 3 ans (2020-2022). 544 ménages seront susceptibles de devenir propriétaires de leur logement loué auprès des bailleurs sociaux pour un montant prévisionnel d’aide départementale de l’ordre de 3 264 000 €.

AGRICULTURE Une subvention exceptionnelle d’un montant de 78 234 € est attribuée à la FDGDON, (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles), structure référente dans la gestion des problématiques phytosanitaires, afin de contribuer au financement des actions de transfert de connaissances pour l’année 2019.

INSERTION - Le Plan 4000 jeunes fait peau neuve Le dispositif « Plan 4000 Jeunes Parrainés » adopté en 2014, sera modifié en vue de l’optimiser et de répondre au cahier des charges, édicté par le FSE (Fonds Social Européen).



Ce plan avait pour objectif de proposer aux jeunes parmi les publics les plus en difficulté, un accompagnement renforcé et personnalisé pour la construction de leur parcours d’insertion socio-professionnelle, en levant les freins à l’emploi. Désormais, ce dispositif est élargi aux 16-29 ans (au lieu des 16-25 ans) et sera versé directement aux bénéficiaires. Deux catégories sont définies : les jeunes avec ressources et les jeunes sans ressources. Le contrat d’engagement est obligatoire mais la mobilisation d’un parrain devient optionnelle.



CULTURE 63 acteurs culturels recevront le soutien du Département pour la réalisation de leurs projets à hauteur de 303 500 €.



SPORT Dans le cadre de sa politique sportive, le Département contribue au développement et à la promotion du sport à travers son soutien apporté chaque année aux ligues et aux Comités. Cette année, 50 ligues et comités recevront l’aide de la Collectivité pour leur fonctionnement administratif et/ou la réalisation de projets et manifestations

Par ailleurs, l’ORESSE (Office Réunionnais des Echanges Sportifs et Socio Educatifs), opérateur de la mobilité des sportifs réunionnais et le CROS (Comité Régional et Sportif) qui fédère le mouvement sportif réunionnais recevront également le soutien financier du Département pour leur fonctionnement. Un montant total de 323 500 € est accordé pour l’ensemble des bénéficiaires.

HABITAT Une subvention de 25 000 € est attribuée à l’association "Allons Deor" au titre du FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement) pour financer les dépenses liées à son activité d’intermédiation locative (IML). Allons Deor met en œuvre l’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) à destination de publics à la rue présentant des troubles psychiques. 92 personnes ont été accompagnées, en 2019.





ENVIRONNEMENT : cap sur l’énergie positive



Le Département s’est fixé comme ambition de devenir une Collectivité à énergie positive, en compensant sa consommation électrique par une production d’électricité d’origine renouvelable. Un important volet « production d’énergie renouvelable » est déjà mis en œuvre sur le patrimoine bâti via 23 collèges équipés de centrales photovoltaïques. Cette installation représente une production annuelle de 7 GWh (soit 16 % de la consommation annuelle totale de la Collectivité). Afin d’améliorer ce score, 3 opérateurs ALBIOMA, COREX SOLAR, SUNZIL, vont réaliser une extension des centrales solaires photovoltaïques sur 11 collèges déjà équipés.

La Collectivité a par ailleurs lancé un appel à projets en vue d’installer de nouvelles centrales photovoltaïques sur le reste du patrimoine bâti ainsi que sur les infrastructures hydrauliques.

AMENAGEMENT Le Département participera aux dépenses d’investissement du GIP Ecocité à hauteur de 105 100 € au titre de l’année 2020. Pour rappel, le GIP Ecocité vise à réaliser les aménagements permettant d’accueillir de nouveaux habitants sur le territoire (bas de La Possession, Le Port et une partie de Saint-Paul) ces 30 prochaines années.



COOPERATION - Soutien à deux associations Une participation de 12 000 € est accordée à l’association Tsiky pour son programme de médecine scolaire dans des écoles publiques de Mahajanga (Madagascar).



L’association Eau de Coco Réunion percevra une subvention de 21 500 € pour son projet de lutte contre la malnutrition à Madagascar.