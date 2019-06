<<< RETOUR Département de La Réunion

Commission Permanente du Conseil Départemental du 19 juin 2019



Avant l’examen des dossiers, les élus du Département ont adopté à l’unanimité une motion de soutien relative à la filière canne-sucre (



La Commission permanente réunie ce mercredi 19 juin sous la présidence de M. Cyrille Melchior a validé plusieurs dossiers relevant de l’éducation, de l’insertion, du social, de l’agriculture, des routes et des transports.





FOCUS SUR ……





SOCIAL : Pour les personnes âgées et les personnes porteuses de handicap, plus de 6M€ votés



3 nouvelles Maisons d’Accueillants Familiaux pour les personnes âgées : 350 000 € votés



Projet phare de la mandature, la Collectivité encourage la création de maisons d’accueillants familiaux(MAF). Ce mode d’accueil innovant permet d’améliorer la qualité de prise des personnes âgées tout en facilitant leur maintien dans un environnement familial.



Trois porteurs de projets bénéficieront à ce titre du soutien du Département à hauteur de 350 000€ : la SASU (Société à Associé Unique) Paille en Queue pour la MAF « Paille en queue » d’une capacité de 16 personnes à Saint-Joseph,

l’Association Kaz Valentine pour la MAF « Kaz Valentine » d’une capacité de 12 personnes à Saint-Denis (la Rivière des Pluies),

l’Association Lino Handicap pour la MAF « Les établissements Sonya » d’une capacité de 6 à 8 personnes à Saint-André.

1,3 M€ pour le transport des adultes handicapés



La prise en charge des frais de transport des adultes handicapés aux Foyers d’Accueil Occupationnels (FAO) en 2019 est votée pour un coût prévisionnel de 1 300 000 €.



Le GIP-SAP reçoit plus de 2 M€ pour mener à bien ses actions



Une subvention de 2 169 100 € est attribuée au GIP-SAP « Maison de l’Aide à la Personne» pour la poursuite de ses actions.



Maison Départementale des Personnes Handicapées : près de 2,8 M€ votés



La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) percevra une subvention départementale de 2 710 000 € compte tenu du caractère prioritaire du public géré par ce GIP (Groupement d’Intérêt Public) et des activités qui en découlent.





TRANSPORT : plus de 2,7M€



Le Département participe au financement des services de transport scolaire entre Périmètres de Transport Urbain (PTU) à raison de 700 € par élève transporté. Afin de permettre aux Autorités Organisatrices de Mobilité Durable (AOMD) d’assurer la continuité des services de transport scolaire des élèves dits « extramuros », domiciliés à l’intérieur de leur Ressort Territorial et fréquentant un établissement d’enseignement situé dans un autre Ressort Territorial, la Collectivité versera plus de 2,7M€ aux Communautés de Communes (CIVIS,TCO, CIREST, CINOR, CASUD).





EDUCATION : 2,5M€ pour réduire la consommation d’électricité dans les collèges



Afin de faire baisser la facture énergétique des collèges, des travaux de « relamping » seront réalisés en vue d’adapter les équipements actuels et de renouveler les équipements anciens. Dans ce cadre, des lampes LED gratuitement fournies grâce aux Certificats d'économie d'énergie (CEE) seront installées. L’objectif de cette opération, qui entre dans le cadre du Schéma Directeur de l’Energie, est d’obtenir une réduction de 10% sur la facture d’électricité ce qui représentera une économie d’environ 240 000 €/an.

Une dotation exceptionnelle transition énergétique de 2,5M€ est attribuée aux établissements dans le cadre de cet investissement.





INSERTION : Près de 430 000€



Près de 420 000 € en faveur de l’insertion des publics éloignés de l’emploi



17 associations bénéficieront du soutien financier de la Collectivité à hauteur de 414 500€ pour la mise en place de projets d’action sociale et d’insertion qui renforcent l’expérience professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi et/ou en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.



Création du Prix Départemental de l’Excellence



Le Département financera l’organisation du Prix départemental de l’Excellence, à hauteur de 3 600 €, en partenariat avec le CNARM et le CENTHOR, en vue d’offrir à un « futur grand chef réunionnais » des débouchés pérennes sur le marché de l’emploi dans l’Hexagone, en Europe et à l’Etranger. Cette action innovante, relevant de la Haute Gastronomie, fait partie des nouvelles opportunités d’actions départementales en faveur de l’insertion sociale et professionnelle durable de nos jeunes Réunionnais.





Le Département soutient la présence de la FAR-PACA à la Foire de Brignoles



La Collectivité apportera sa contribution à hauteur de 5 000€ aux actions d’insertion socioprofessionnelle mises en œuvre par la Fédération des Associations Réunionnaises Provence Alpes Côte-d’Azur (FAR-PACA). Cette dernière va participer aux « 90 ans de la Foire de Brignoles - Réunion à l’honneur » qui proposera une découverte de la culture, de la gastronomie et de l’artisanat réunionnais et qui permettra une mise en relation professionnelle des acteurs économiques et institutionnels avec nos compatriotes réunionnais.





SPORT : Près de 470 000 € attribués



Dans le cadre de sa politique sportive, le Département contribue au développement et à la promotion du sport à travers son soutien apporté chaque année aux ligues et aux Comités. Cette année, 50 ligues et comités recevront l’aide de la Collectivité pour leur fonctionnement administratif et/ou la réalisation de projets et manifestations Par ailleurs, l’ORESSE(Office Réunionnais des Echanges Sportifs et Socio Educatifs), opérateur de la mobilité des sportifs réunionnais et le CROS (Comité Régional et Sportif) qui fédère le mouvement sportif réunionnais recevront également le soutien financier du Département pour leur fonctionnement.





LOGEMENT : Près de 560 000 € pour 46 nouveaux logements



Le Conseil départemental va apporter sa garantie à hauteur de 555 665,93 € aux emprunts à contracter par la SEMAC auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations pour la construction de 16 LLS à Saint-Benoît « Terrain Chane » et de 30 LLS au Tampon « Terrain Filles de Marie».





AGRICULTURE : 235 000€



Les agriculteurs affectés par la sécheresse reçoivent le soutien du Département : 200 000 € votés



L’année 2019 a connu un épisode de sécheresse historique, avec une saison des pluies considérée comme la plus sèche depuis 48 ans. Face à cette situation, les élus ont validé une enveloppe globale de 200 000 € pour soutenir les exploitations agricoles affectées par la sécheresse et anticiper une aggravation probable des conséquences de ce phénomène, depuis le début d’année. Deux actions sont prévues dans cette enveloppe, le ravitaillement en eau de secours des élevages et des exploitations, et l’aide à l’acquisition de fourrage produit localement.



18 000 € pour sauver les abeilles



Le Département va s’inscrire dans le programme national de sauvegarde des abeilles et de la biodiversité « Abeille, sentinelle de l’environnement» dont l’objectif est de sauver l’abeille, première ouvrière de la biodiversité, dont l’espèce est en danger et victime de la dégradation de notre environnement. Dans cet objectif, un partenariat sera conclu avec l'Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) sur 3 ans pour un montant de 18 000 €.



24 000 € pour l’organisation de quatre fêtes valorisant le terroir agricole



Les communes de la Plaine des Palmistes, du Tampon, de Saint-Philippe, et de l’Entre-Deux recevront une subvention de 6 000€ chacune pour l’organisation de manifestations à caractère agricole et/ou du terroir.



5000 € pour valoriser les métiers et vendre les produits de la tresse



Une subvention de 5 000 € est accordée à la Fédération Méti-Tresse pour l’aménagement du local mis à sa disposition par la CIREST sur les berges de la Rivière des Roches à Bras-Panon. L’objectif visé est de mieux faire connaître les métiers de la tresse et de vendre les produits réalisés par les adhérents de la Fédération auprès des touristes et des Réunionnais, les berges de la Rivière des Roches étant très fréquentées notamment les week-ends.



Le Département soutient le concours Trophy Table Art



L’association « Développement National et International des Gastronomies et Cultures Créoles » recevra une subvention d’un montant de 6 000 € pour la mise en œuvre du concours « Trophy Table Art » à La Réunion entre le 15 et le 23 juin 2019. Ce concours itinérant vise à valoriser les filières de l’hôtellerie et de la restauration dans les Outremers tout en faisant la promotion des produits locaux.





ROUTES



Projet liaison RD400 et RD26 : le Département lance une concertation préalable



La Collectivité va lancer une concertation préalable en vue de la réalisation du projet de prolongation de la RD 400. Cet aménagement apportera un complément au réseau routier du Sud, en apportant une connexion de la RD 400 à la RD 26. Il viendra en outre accompagner le développement économique et urbain de la zone et de la ZAE de Trois Mares notamment.



Près de 54 000 € pour la sécurité des Réunionnais



Dans le cadre de sa participation au Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR), le Département financera 17 actions pour un montant global de 53 300 €.





COOPERATION



Le Département apporte son soutien aux Comores après Kenneth : 55000 € votés



Les élus ont voté une aide globale de 55 000€ aux Comores après le passage du cyclone Kenneth. Cette aide sera répartie entre l’association « 2 Mains », l’association « Dahari » pour la relance de l’activité agricole en Grande Comore et à Anjouan et la PIROI (Plate-Forme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien).



3000 € pour Cités Unies France



Une subvention de 3 000€ sera attribuée à Cités Unies France (CUF) pour la mise en œuvre du Dispositif d’appui à l’action internationale des Collectivités territoriales (DCOL) au profit du Département afin de bénéficier de leur expertise et de faciliter son accès aux financements. Avant l’examen des dossiers, les élus du Département ont adopté à l’unanimité une motion de soutien relative à la filière canne-sucre ( voir ici, ouverture d'une nouvelle page internet ) « Les élus du Conseil départemental demandent que la filière canne, un pilier de l’agriculture réunionnaise, soit préservée et soutenue. L’arrêt brutal de cette aide nationale aurait des conséquences désastreuses pour notre territoire. Par cette motion, nous demandons à l’Etat de maintenir l’aide nationale de 28M€ par an en faveur de la filière canne et de ses producteurs, en veillant à une répartition équilibrée et concertée de cette aide » a déclaré le Président Cyrille MelchiorLa Commission permanente réunie ce mercredi 19 juin sous la présidence de M. Cyrille Melchior a validé plusieurs dossiers relevant de l’éducation, de l’insertion, du social, de l’agriculture, des routes et des transports.Projet phare de la mandature, la Collectivité encourage la création de maisons d’accueillants familiaux(MAF). Ce mode d’accueil innovant permet d’améliorer la qualité de prise des personnes âgées tout en facilitant leur maintien dans un environnement familial.La prise en charge des frais de transport des adultes handicapés aux Foyers d’Accueil Occupationnels (FAO) en 2019 est votée pour un coût prévisionnel de 1 300 000 €.Une subvention de 2 169 100 € est attribuée au GIP-SAP « Maison de l’Aide à la Personne» pour la poursuite de ses actions.La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) percevra une subvention départementale de 2 710 000 € compte tenu du caractère prioritaire du public géré par ce GIP (Groupement d’Intérêt Public) et des activités qui en découlent.Le Département participe au financement des services de transport scolaire entre Périmètres de Transport Urbain (PTU) à raison de 700 € par élève transporté. Afin de permettre aux Autorités Organisatrices de Mobilité Durable (AOMD) d’assurer la continuité des services de transport scolaire des élèves dits « extramuros », domiciliés à l’intérieur de leur Ressort Territorial et fréquentant un établissement d’enseignement situé dans un autre Ressort Territorial, la Collectivité versera plus de 2,7M€ aux Communautés de Communes (CIVIS,TCO, CIREST, CINOR, CASUD).Afin de faire baisser la facture énergétique des collèges, des travaux de « relamping » seront réalisés en vue d’adapter les équipements actuels et de renouveler les équipements anciens. Dans ce cadre, des lampes LED gratuitement fournies grâce aux Certificats d'économie d'énergie (CEE) seront installées. L’objectif de cette opération, qui entre dans le cadre du Schéma Directeur de l’Energie, est d’obtenir une réduction de 10% sur la facture d’électricité ce qui représentera une économie d’environ 240 000 €/an.Une dotation exceptionnelle transition énergétique de 2,5M€ est attribuée aux établissements dans le cadre de cet investissement.17 associations bénéficieront du soutien financier de la Collectivité à hauteur de 414 500€ pour la mise en place de projets d’action sociale et d’insertion qui renforcent l’expérience professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi et/ou en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.Le Département financera l’organisation du Prix départemental de l’Excellence, à hauteur de 3 600 €, en partenariat avec le CNARM et le CENTHOR, en vue d’offrir à un « futur grand chef réunionnais » des débouchés pérennes sur le marché de l’emploi dans l’Hexagone, en Europe et à l’Etranger. Cette action innovante, relevant de la Haute Gastronomie, fait partie des nouvelles opportunités d’actions départementales en faveur de l’insertion sociale et professionnelle durable de nos jeunes Réunionnais.La Collectivité apportera sa contribution à hauteur de 5 000€ aux actions d’insertion socioprofessionnelle mises en œuvre par la Fédération des Associations Réunionnaises Provence Alpes Côte-d’Azur (FAR-PACA). Cette dernière va participer aux « 90 ans de la Foire de Brignoles - Réunion à l’honneur » qui proposera une découverte de la culture, de la gastronomie et de l’artisanat réunionnais et qui permettra une mise en relation professionnelle des acteurs économiques et institutionnels avec nos compatriotes réunionnais.Dans le cadre de sa politique sportive, le Département contribue au développement et à la promotion du sport à travers son soutien apporté chaque année aux ligues et aux Comités. Cette année, 50 ligues et comités recevront l’aide de la Collectivité pour leur fonctionnement administratif et/ou la réalisation de projets et manifestations Par ailleurs, l’ORESSE(Office Réunionnais des Echanges Sportifs et Socio Educatifs), opérateur de la mobilité des sportifs réunionnais et le CROS (Comité Régional et Sportif) qui fédère le mouvement sportif réunionnais recevront également le soutien financier du Département pour leur fonctionnement.Le Conseil départemental va apporter sa garantie à hauteur de 555 665,93 € aux emprunts à contracter par la SEMAC auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations pour la construction de 16 LLS à Saint-Benoît « Terrain Chane » et de 30 LLS au Tampon « Terrain Filles de Marie».L’année 2019 a connu un épisode de sécheresse historique, avec une saison des pluies considérée comme la plus sèche depuis 48 ans. Face à cette situation, les élus ont validé une enveloppe globale de 200 000 € pour soutenir les exploitations agricoles affectées par la sécheresse et anticiper une aggravation probable des conséquences de ce phénomène, depuis le début d’année. Deux actions sont prévues dans cette enveloppe, le ravitaillement en eau de secours des élevages et des exploitations, et l’aide à l’acquisition de fourrage produit localement.Le Département va s’inscrire dans le programme national de sauvegarde des abeilles et de la biodiversité « Abeille, sentinelle de l’environnement» dont l’objectif est de sauver l’abeille, première ouvrière de la biodiversité, dont l’espèce est en danger et victime de la dégradation de notre environnement. Dans cet objectif, un partenariat sera conclu avec l'Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) sur 3 ans pour un montant de 18 000 €.Les communes de la Plaine des Palmistes, du Tampon, de Saint-Philippe, et de l’Entre-Deux recevront une subvention de 6 000€ chacune pour l’organisation de manifestations à caractère agricole et/ou du terroir.Une subvention de 5 000 € est accordée à la Fédération Méti-Tresse pour l’aménagement du local mis à sa disposition par la CIREST sur les berges de la Rivière des Roches à Bras-Panon. L’objectif visé est de mieux faire connaître les métiers de la tresse et de vendre les produits réalisés par les adhérents de la Fédération auprès des touristes et des Réunionnais, les berges de la Rivière des Roches étant très fréquentées notamment les week-ends.L’association « Développement National et International des Gastronomies et Cultures Créoles » recevra une subvention d’un montant de 6 000 € pour la mise en œuvre du concours « Trophy Table Art » à La Réunion entre le 15 et le 23 juin 2019. Ce concours itinérant vise à valoriser les filières de l’hôtellerie et de la restauration dans les Outremers tout en faisant la promotion des produits locaux.La Collectivité va lancer une concertation préalable en vue de la réalisation du projet de prolongation de la RD 400. Cet aménagement apportera un complément au réseau routier du Sud, en apportant une connexion de la RD 400 à la RD 26. Il viendra en outre accompagner le développement économique et urbain de la zone et de la ZAE de Trois Mares notamment.Dans le cadre de sa participation au Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR), le Département financera 17 actions pour un montant global de 53 300 €.Les élus ont voté une aide globale de 55 000€ aux Comores après le passage du cyclone Kenneth. Cette aide sera répartie entre l’association « 2 Mains », l’association « Dahari » pour la relance de l’activité agricole en Grande Comore et à Anjouan et la PIROI (Plate-Forme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien).Une subvention de 3 000€ sera attribuée à Cités Unies France (CUF) pour la mise en œuvre du Dispositif d’appui à l’action internationale des Collectivités territoriales (DCOL) au profit du Département afin de bénéficier de leur expertise et de faciliter son accès aux financements. Département de La Réunion Lu 52 fois





Dans la même rubrique : < > Communiqué : motion relative à la filière canne, lors de la Commission Permanente du 19 juin 2019 Clap de fin pour le concours départemental Ciné Collège: Le Collège Elie Wiesel du Chaudron remporte le premier prix