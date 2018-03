<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Commission Permanente du Conseil Départemental Mercredi 21 février 2018 Le social, le logement, la petite enfance, l’aménagement, le transport et la coopération figuraient à l’ordre du jour de la Commission Permanente, présidée par Cyrille Melchior, ce mercredi 21 février.

FOCUS SUR …

SOCIAL

Près de 950 000 € pour la prévention des gramounes

Comme suite à l’appel à projets lancé pour développer des actions collectives de prévention de la perte d’autonomie destinées aux personnes âgées de 60 ans et plus, le Département accordera une subvention de 943 579€ aux 19 opérateurs retenus ainsi que 151 421€ pour améliorer l’accès aux équipements et aides techniques individuelles des personnes âgées. Cette somme globale de 1 095 000€ a été attribuée au Département par le CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) dans le cadre de la Conférence des financeurs, programme coordonné de prévention de la perte d’autonomie.



Pass Loisirs, Pass transport et Chèque santé reconduits : plus de 17 M€ votés

Les dispositifs volontaristes de la Collectivité sont reconduits pour l’année 2018 : Le Pass Loisirs et le Pass Transport pour un budget prévisionnel de 8,5M€ ainsi que le Chèque Santé pour un budget de plus de 9M€.



Le Département, employeur exemplaire : une nouvelle convention FIPHFP signée

La Collectivité va signer une 2ème convention FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) pour la période 2017-2019 en vue de maintenir le taux d’emploi à plus de 6% et de développer l’accompagnement dans l’emploi des agents en situation de handicap. Un budget de150 600€ est consacré à la mise en œuvre des diverses actions.



BERGUITTA

Les Elus de la Commission permanente ont voté une subvention exceptionnelle de 17 782€ en faveur de la commune de Cilaos pour financer en partie, les coûts entraînés par la mise en place d’un pont aérien durant le passage de Berguitta qui avait entraîné l’effondrement de la falaise sur la RD242 reliant Cilaos à Ilet à Cordes.



LOGEMENT



100 000 € votés pour soutenir les jeunes dans leur parcours professionnel

Une subvention globale de 100 000€ est accordée aux Foyers des jeunes travailleurs de Saint-Pierre et du Port pour faciliter l’accès au logement des jeunes dans leur parcours professionnel.



Public vulnérable : 120 000 € débloqués pour l’AI Soleil

Une subvention de fonctionnement de 120 000€ est accordée à l’AI Soleil (Agence Immobilière Solidarité et Investissement Locatif) au titre de l’année 2018. L’agence vient apporter une réponse aux besoins en logement des femmes victimes de violences, des personnes porteuses de handicap, des personnes âgées et plus largement des personnes qui ont des difficultés à accéder à un logement par les circuits d’attribution classique.



Le logement social soutenu : Plus de 3 M€ en garantie d’emprunts

Le Département apportera sa garantie à hauteur de 3,4M€ aux emprunts contractés auprès de la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) par la SIDR, la SHLMR, la SEMAC, et la SODIAC pour la construction de 363 nouveaux logements sociaux.



Reconduction du dispositif d’accession sociale à la propriété

Par ailleurs, la Collectivité reconduit son dispositif d’accession sociale à la propriété pour une période d’un an avec les bailleurs sociaux suivants : SIDR, SHLMR, SEMAC et SEMADER.



AMENAGEMENT



Plus de 1 M€ pour Saint-Philippe

Une subvention de 1,033M€ est accordée à la commune de Saint-Philippe pour la construction d’une piscine municipale qui sera notamment mise à la disposition des élèves du Collège Bory Saint-Vincent sur le temps scolaire.



Signature d’une convention cadre pour développer la commune de Saint-Louis

Le Département et la commune de Saint-Louis signeront une convention-cadre pour un projet commun de développement social, économique et territorial.

3 axes d’intervention ont été identifiés :

- l’amélioration du cadre de vie,

- le développement des offres liées au tourisme et aux loisirs,

- le soutien aux filières agricoles et artisanales dans une démarche de développement durable.











Sauvetage en mer : 35 000 € votés pour la SNSM

Une subvention de 35 000€ est accordée à la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) pour l’acquisition d’un nouveau semi-rigide pour la station de Saint-Pierre.



Reconstruction du gîte du Volcan : Près de 3 M € votés

Le Département participera à hauteur de 2,6M€ à la reconstruction du gîte du Volcan afin de créer une offre d’hébergement public de montagne exemplaire. Le projet recevra également le financement du FEDER à hauteur de 5,3M€.





PETITE ENFANCE : MAM UN DISPOSITIF PLEBISCITE

Trois Maisons d’Assistants Maternels (MAM), «Entre Deux Calins » (Entre-Deux), « Ilet O Zartistes» (Piton Saint-Leu), et « L’Arche des Bambins» (Le Tampon), percevront chacune 4 000€ de subvention pour la réalisation de travaux d’aménagement de leur structure, soit 12 000€ de subvention globale.





FEADER



Près de 9000 € votés pour sensibiliser les élèves au FEADER

Afin de sensibiliser les collégiens aux filières de formation existantes en matière agricole et de développement rural, un partenariat est établi avec le CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) pour son projet « Village Europe Itinérant » qui consistera à accueillir 1 200 élèves dans les 4 micro-régions autour de la thématique agricole et Europe. Un budget de 8 973€ est affecté à cette opération.



Lancement d’un appel à projets pour animer Cilaos et Mafate

Un nouvel appel à projets va être lancé en vue d’identifier de nouveaux projets d’animation à l’échelle de micro-territoires ciblés sur les cirques de Cilaos et Mafate où des besoins spécifiques ont été identifiés (structuration du bourg, tourisme innovant, meilleur accès à l’eau et l’énergie…).





TRANSPORT SCOLAIRE

Une subvention de 70 000€ sera versée à la CIREST pour l’organisation des transports scolaires hors de son ressort territorial.





COOPERATION/MOBILITE

Le Département signera une convention de partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale Malgache en appui à la redynamisation du français. Madagascar constitue actuellement le principal bénéficiaire du programme de Mobilité/Insertion professionnelle du Département.

