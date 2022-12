Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Commission Permanente du 9 décembre 2022

La Région Réunion vote la prolongation du dispositif de plafonnement du prix de la bouteille de gaz à 15 euros



Réunie ce vendredi 9 décembre 2022 sous la présidence d’Huguette Bello, la commission permanente de la Région Réunion a voté à l’unanimité la reconduction du dispositif exceptionnel de gel du prix d’achat de la bouteille de gaz à 15 euros maximum.



Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, et dans l'objectif de préserver le pouvoir d'achat des foyers réunionnais, particulièrement les plus modestes, la Région et le Département avaient annoncé en juillet 2022 leur participation à titre exceptionnel à la prise en charge d’une partie du prix de la bouteille de gaz de butane de 12,5 kg pour qu'il soit gelé à 15 euros maximum (au lieu de 21,88 euros en juillet 2022). Ce dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2022.



La reconduction de ce dispositif s’appliquera du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. L’engagement global des deux collectivités s’élève à 5 200 000 euros, pris en charge à parité à hauteur respectif de 2 600 000 euros.



La Commission Permanente a également examiné et voté près d’une soixantaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles.

POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SOUTIEN À L’EXPORTATION DE FRUITS TROPICAUX



Chaque année, les exportateurs de fruits font face à des contraintes récurrentes pour l’organisation de l’acheminement de leurs productions sur les étals hexagonaux et européens. En effet, la surproduction de fruits en fin d’année ne corrèle pas avec la capacité de fret, elle même proportionnelle aux vols commerciaux de passagers et insuffisante pour les besoins d’export de fruits. Cela contribuant par la même occasion à une envolée des prix de l’affrètement de cargos en cette période. Ce décalage est plus accru en raison du surcoût à l’affrètement et de l’inflation générale.



En effet depuis 2021, la filière export traverse une crise majeure, situation critique liée à la fois à la conjoncture énergétique actuelle et à la diminution de vols cargo au départ de La Réunion.



Si l’on observe un retour au niveau d’avant-crise de l’activité économique dans de nombreux secteurs, le trafic aérien n’a pas retrouvé sa dynamique, fragilisant ainsi l’expédition par voie aérienne supportés par les Organisations de Producteurs (OP), vers les pays de l’Union Européenne.



Dans ce contexte, un Comité de Pilotage Export s’est tenu le 10 octobre 2022 en présence de l’ensemble des professionnels de la filière (compagnies aériennes, transitaires et producteurs) et des institutionnels afin de déterminer les solutions techniques et financières mises en place pour l’écoulement de la production de fruits 2022. Le déficit en fret sur les semaines 48 à 51 du mois de décembre a ainsi été évalué à 593 tonnes et un surcoût de 60 % (le prix moyen du fret est de l’ordre de 1.3€/kg, le coût de l’affrètement se situe à 2.3 €/kg) à l’affrètement de vols cargos ou décommercialisés au regard de la conjoncture actuelle a été identifié.



En sa qualité de chef de file de l’économie et de l’internationalisation, la Région Réunion a décidé d’apporter un soutien financier à la continuité aérienne des fruits exportés vers le marché européen pour réduire le différentiel de compétitivité et accompagner le développement de l’agriculture réunionnaise. La commission permanente a donc répondu favorablement à la demande de l’association ARIFEL (Association Réunionnaise Interprofessionnelle des Fruits et Légumes) relative à l’attribution d’une subvention régionale d’un montant de 535 432 euros pour pallier le manque de capacités de fret et soutenir l’organisation de l’acheminement de la production de fruits tropicaux vers la métropole et l’Europe pour la fin de l’année 2022.



PROGRAMME LEADER



LEADER est un acronyme pour "Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale". L’objectif de la démarche LEADER est de favoriser un développement local équilibré qui réponde au plus près aux enjeux actuels et aux futurs défis territoriaux à travers une stratégie locale de développement, L’enveloppe 2023-2027 sur LEADER à La Réunion est de 19 millions d’euros de FEADER.

La Région Réunion accompagne le développement de ces territoires ruraux et des hauts à travers notamment son apport en contrepartie financière à la démarche LEADER.



Le 28 septembre 2022, le Département de La Réunion, Autorité de Gestion FEADER, a lancé l’appel à candidatures pour la sélection des GAL au titre de la mesure LEADER du Plan Stratégique National 2023- 2027 au titre de la programmation FEADER de l’île de La Réunion (PSN 2023-2027).



La commission permanente de la Réunion a validé le cahier des charges de cet appel à candidatures, en actant les points suivants :

• Le périmètre retenu est celui des Hauts tel que défini par le décret n° 2007-296 du 05 mars 2007 mais pourra faire l’objet d’une évolution en cohérence avec les travaux menés pour la révision du Schéma d’Aménagement Régional,

• Les orientations stratégiques partagées entre l’État, la Région et le Département sont à préciser après validation par les instances concernées,

• Le taux de cofinancement de la part UE actuellement de 75 % évolue à 80 %,

• La ligne de partage avec le FEDER pour les projets économiques et touristiques est établie à un montant maximal de 10 000 €,

• Le retrait de la mesure 16.7 du Plan de Développement Rural 2014-2020, relative à l’animation territoriale, dans le nouveau Plan Stratégique National 2023-2027 et la possibilité pour les candidats au présent appel à candidature LEADER d’en proposer une fiche action spécifique sur leurs territoires respectifs.

POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION

L'appellation "Ateliers et Chantiers d'Insertion" (ACI) a été créée par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. Ce dispositif est conventionné par l’État (représenté par la DEETS) et porté par un organisme de droit privé à but non lucratif (association ou Entreprise d'Insertion en statut associatif) ou de droit public (un CCAS, un CIAS, une commune ou un établissement de coopération intercommunale...).



Ces ACI permettent la remobilisation vers l'emploi, l’acquisition des savoirs-faire et savoirs-être, en vue de développer leur employabilité, à travers une formation - pré- qualifiante voire qualifiante - et un encadrement technique dans des situations de travail concrètes ainsi qu’un accompagnement socio-professionnel.



La Région Réunion s’étant fixée comme priorité l’emploi et l’amélioration du pouvoir d’achat, les ACI, lui offrent la possibilité d’allier le développement d’une activité économique au soutien à l’emploi et à l’insertion. C’est dans ce cadre que la commission permanente a voté l’attribution de subventions à plusieurs ACI :



• EMMAÜS Grand Sud – 30 000 euros son ACI "Electromob" à Saint-Pierre.

• EMMAÜS Grand Sud – 30 000 euros son ACI "Plate forme logistique" à Saint-Pierre.

• association Aide et Protection de l’Enfance et la Jeunesse (AAPEJ) - 30 000 euros pour son ACI "Agricole Domenjod" Saint-Denis.

• association WEBCUP – 15 000 euros pour son ACI "Numérique Saint-Pierre" à Saint-Pierre.

• association RÉUTILIZ – 30 000 euros pour son ACI "Réuniverre" à Saint-Leu.

• association pour le Développement des Ressourcerie, pour l’Insertion et pour l’Environnement (ADRIE) – 30 000 euros pour son ACI "La Ressourcerie Léla - Bras Fusil" à Saint – Benoît.

• ADASE – 30 000 euros pour son ACI "Valorisation Cryptoméria" à Petite-Ile.

• association An Gren Kouler - 10 000 euros pour son ACI "Porte du pays de Mafate" à la Possession.

• association Anim lo ker – 15 000 euros pour son ACI "Anim lo ker" à Saint-Paul.

• association CYBERUN – 30 000 euros pour son ACI "Audiovisuel et métiers de l’image" à Saint- Paul.

• Les Palettes de Marguerite – 30 000 euros pour son ACI "Valorisation palettes" à Saint-Paul.

• association WEBCUP – 30 000 euros pour son ACI "Numérique Saint-Paul".

• Canal Numérique Jeunesse OI – 30 000 euros pour son ACI "Canal numérique" à Saint-Benoît. • association ARDIE – 30 000 euros pour son ACI "Garage social" à Bras-Panon et 30 000 euros pour son ACI "Valorisation des déchets" à Saint-André

• EMMAÜS Grand Sud - 30 000 euros son ACI "Loi AGEC et Insertion" à l’Etang-Salé.

• association Le Pied à l’étrier – 30 000 euros pour son ACI "Mise en selle" à Saint-Leu.



EMPLOIS VERTS



Pour un engagement financier prévisionnel de 1 072 082 euros, la commission permanente a validé la programmation de renouvellement de projets Emplois-Verts. Cette programmation représente 10 chantiers "Emplois Verts", d’une durée de 11 mois pour un volume hebdomadaire de 21 heures par semaine, correspondant à 106 contrats PEC et de 11 encadrants temps plein.



• association pour le Développement, l’Insertion et la Proximité - Forêt des Tamarins Coin tranquille au Tampon - 209 234 euros

• Gol les Hauts Aménagement et Propreté (GHAP) – Sécurisation de l'aire de pique nique de la parcelle à côté de l’Église Sainte Thérèse de Saint-Louis - 86 676 euros

• association des Jeunes de Chateau Morange - Abords de la ravine de Château Morange à Saint- Denis - 100 470

• association pays d'Accueil de Salazie - Trois cascades, les Anciens Thermes et le kiosque d'Ilet à Vidot, sentier Bélouve - 86 676 euros.

• association Rond Point des Manguiers - Parcelle cadastrée DM 488 aux Camélias et parcelles cadastrées DM456 Ravine Laverdureà Saint-Denis - 100 470 euros

• BAC RÉUNION - Quai Plat, Mare Longue et Usine du Baril à Saint-Philippe - 100 470 euros

• association Jeunesse Loisirs - Mare d’Affouche et Mare à vieille Place à Salazie - 114 264 euros

• ABELIS - Berges de la Rivière du Mât et littoral de Champ-Borne à Saint-André 100 470 euros

• Association pour le Développement et protection des Makes - Aménagement d'un sous bois sur la parcelle de l'ONF - 79 779 euros

• Association pour le Développement et protection des Makes - Site des platanes - 93 573 euros.



LITTÉRATURE



Pour un engagement financier régional de 37 180 euros pour l’année 2022, la commission permanente a voté l'attribution de subventions à deux associations et à une artiste-auteur pour le financement de leurs projets.

Aide à l’organisation de manifestations littéraires

• association Roulé Mon Z’Avirons - 3 700 euros pour la mise en place de ses projets littéraires.

• association Kozé Conté - 5 000 euros pour la promotion du conte.

Aide à la diffusion hors Réunion

• association Cyclone BD - 20 000 euros pour sa participation au festival international de la bande dessinée à Angoulême.

• Madame Maylis Leïla Quillacq, artiste-auteur - 980 euros pour sa participation à des rencontres professionnelles et ateliers de recherche du 13 décembre 2022 au 6 janvier 2023 en métropole.

Aide à l’édition d’ouvrages

• association Komkilé - 5 000 euros pour l’édition d’un recueil de poésies d’Isabelle Testa. • association Lantant Zamalak - 2 500 euros pour l’édition d’un recueil de nouvelles.



MUSIQUE

Pour un engagement financier total de 68 300 euros, la commission permanente a voté l’attribution de subventions à plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de la musique.

Aide aux actions et programmes de professionnalisation

• association Chogan Production - 3 500 euros

• association Océanic - 3 000 euros

• association Pac-Prod - 3 000 euros

• association les Compéres Créoles - 4 000 euros • association PRMA - 6 000 euros

Aide aux festivals artistiques et regroupements des expressions de culture urbaine

• association pour le développement artistique de Salazie (ADAS) - 8 000 euros • association Kolectif Sud - 3 000 euros

• association Maloy’Arts 974 - 4 400 euros

Aide à la diffusion des artistes hors Réunion

• association Kolatier - 2 000 euros

• association PRMA - 3 000 euros

• association Kabay Production - 8 000 euros Aide à l’équipement

• association Oulanga - 3 000 euros

• association Fatak - 2 700 euros

Aide à la réalisation d’album

• association 974 All Star - 2 400 euros

• association Famille Maxime Laope - 2 300 euros • association Luna-Rose - 4 000 euros

Aide à la réalisation de clips

• association Kout Fouette - 3 000 euros



ARTS VISUELS

La commission permanente a approuvé l'attribution de subventions à deux artistes, deux associations et un EPCC pour le financement de leurs projets en Arts Visuels.

Aide à l’équipement

• EPCC-FRAC de La Réunion - 25 000 euros

Aide à la valorisation du patrimoine culturel

• association Tet Kaf - 1 800 euros

Aide au projet de création

• Karl Kugel - 3 500 euros

• Mathilde Neri - 2 000 euros

Aide à la constitution de réseaux et de développements d’échanges européens

• Village Titan – Centre Culturel - 4 900 euros



ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Pour un engagement financier régional qui s'élève à 36 500 euros, la commission permanente a voté l’attribution de subventions à 13 associations pour le financement de leur projet dans le cadre du 20 Décembre 2022, de la semaine créole et pour la réalisation de manifestations.

Aide à la mise en oeuvre d'évènements calendaires

• association Jeunes de l’An 2000 - 3 000 euros

• association Solidarité Famille Dionysienne - 3 000 euros

• association Kaz Maron - 1 200 euros

• association Kan Villèle - 2 000 euros

• association pour le Développement de la Communication à Mafate - 1 500 euros

• association Développement Quartier Bras Mouton - 2 500 euros

• association pour le Développement Culturel et Sportif de Sainte-Suzanne - 3 000 euros • association Pasrel - 3 000 euros

• association Ankraké - 2 900 euros

• association pour le Respect et la Dignité de la Femme - 3 000 euros

• association Sportive Environnementale Culturelle Canots - 2 400 euros



Aides aux structures culturelles

• association Pondy Superstars - 3 000 euros

• Office la Langue Créole de La Réunion - 6 000 euros



THÉÂTRE, DANSE, ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE

La commission permanente a voté des subventions à plusieurs associations du secteur du théâtre, de la danse et des arts du cirque et de la rue.



Subventions de fonctionnement

• Compagnie Artmayage 4 000 euros

• Lantant Zamalak - 4 000 euros

• Association MY CREW - 6 000 euros

• Compagnie Baba Sifon - 4 000 euros

• Association Balades-Spectacles - 3 000 euros • Compagnie Lolita Monga - 5 000 euros

• Compagnie 3.0 12 000 euros

• Compagnie Qu’Avez-vous fait de ma bonté 15 000 euros • Compagnie KER BETON - 10 000 euros

Subventions de formation

• association Kréolide - 10 000 euros

• compagnie Artmayage – 1500 euros



Subvention d’export

• compagnie TILAWCIS - 6 000 euros

Subventions d’équipement

• compagnie 3.0 - 5 000 euros

• compagnie Qu’Avez-vous fait de ma bonté ? - 10 000 euros

• association Lalanbik - 10 000 euros

• Konpani Ibao - 8 000 euros

Aide à la diffusion extérieure des oeuvres artistiques

• association NEKTAR - 2879 euros pour la prise en charge d’un billet d’avion et du fret liée à sa tournée en métropole.



LIEUX DE CRÉATION ET DE DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT

Afin de développer la diffusion, le soutien à la création et la mise en oeuvre d’actions de médiation auprès des populations sur le territoire, la Région maintient son dispositif "Soutien aux salles et lieux de création et de diffusion du spectacle vivant". C’est à ce titre que la commission permanente a validé l’attribution de subventions à plusieurs associations

Subventions de fonctionnement - 99 526 euros

• Teat Reunion - 40 000 euros

• association de Gestion du Séchoir - 11 000 euros

• association de Gestion des Manifestations Kabardock – 5000 euros

• Commune de Cilaos – association LAO MUSIK - 5 000 euros

• Compagnie Théâtre Conflore 4 800 euros

• association de Gestion du Théâtre du Tampon - 33 726 euros

Subventions d’équipement - 10 000 euros

• Théâtre sous les Arbres – Konpani Ibao - 7 000 euros

• Régie Espace Culturel Leconte de Lisle – LESPAS - 3 000 euros



FONDS CULTUREL RÉGIONAL

Cette aide vise au soutien des artistes en développement, au travers des entreprises qui les accompagnent. Ces entreprises, dans toute leur diversité, sont un maillon essentiel de la chaîne de production et de diffusion artistiques. Elles sont amenées à travailler avec l'ensemble des acteurs de la filière, elles développent une position d'intermédiaire entre l'artiste, son projet, et les acteurs du secteur.

C’est à ce titre que les élus de la commission permanente ont répondu favorablement à

la demande de subvention à l'entreprise Eumolpe, pour le financement de son projet d'accompagnement de l'artiste Labelle. L'engagement financier régional s'élève à 40 000 euros pour l'année 2022.



ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

La commission permanente a approuvé l'attribution de subventions à deux associations pour le financement de leurs projets. L’engagement financier régional s’élève à 7 100 euros.

• association Atelier de Musique du Grand Sud (AMGS) - 5 000 euros pour la réhabilitation et l’aménagement d’un nouveau local pour ses activités artistiques.

• association VINA Musique - 2 100 euros pour l’acquisition de divers matériels de musique.



PATRIMOINE CULTUREL

La commission permanente a attribué une subvention de 15 000 euros pour l’année 2022 à l’association Racines et Avenir pour la phase 2 de son projet de création de la Maison de l’Héritage du Gujarat, à Saint-Pierre.



SPL RÉUNION DES MUSÉES RÉGIONAUX

La commission permanente a approuvé l’engagement pour 2022 d'une subvention d'équipement d'un montant de 100 000 euros en faveur de la SPL RMR pour le renouvellement de matériels multimédia et d’éclairage devenus obsolètes et énergivores de la Cité du volcan et du musée Stella Matutina, dans le cadre d’une politique globale de réduction des dépenses énergétiques.



RELAIS CULTURE EUROPE

La commission permanente a validé le projet de convention-cadre de partenariat entre

la Région Réunion et le Relais Culture Europe en faveur de la participation et de la contribution des acteurs culturels et créatifs réunionnais à l'espace européen créatif et coopératif européen sur la période de 2022 à 2024. L'engagement financier régional s'élève à 34 000 euros pour l'année 2022.

Le Relais Culture Europe, structure publique nationale, est une plateforme de soutien à l’innovation et à la coopération européenne des acteurs culturels et créatifs français. Il assure la mission de Bureau Europe Créative France. Son objectif est d’assurer l’accessibilité de ce service public et du dispositif Europe Créative sur l’ensemble du territoire, avec une attention particulière sur les territoires d’outre-mer. Il s’appuie dans ce cadre sur son partenaire la Maison des Suds, qui, depuis 2004, travaille à l’ouverture européenne des outre-mer.



CREPS

- La commission permanente a voté l’engagement d’une enveloppe de 275 000 euros pour financer les travaux annuels d'entretien, de mise aux normes et d'amélioration des conditions d'accueil des sportifs des CREPS de La Réunion ; à la Plaine des Cafres, Saint- Paul et Saint-Denis.



- La commission permanente a également approuvé l’engagement d’une enveloppe de 30 000 euros, pour financer les travaux de rénovation de la pelouse du terrain de football du CREPS de la Plaine des Cafres.



- Enfin, la commission permanente a voté l’engagement d’une enveloppe de 100 000 euros pour le CREPS de La Réunion, dans le cadre de la mise en place des sessions de formations sportives et des stages de perfectionnement pour les sportifs de haut-niveau. L’accompagnement prévu oriente ses objectifs en fonction de ses publics cibles :

• donner aux jeunes l’envie de se lancer dans une trajectoire de sportif de haut niveau.

• apporter aux sportifs les moyens de développer leurs potentiel et ambitions, tout en permettant aux meilleurs d’intégrer les sélections nationales.

• se positionner comme un acteur de haute performance sur certaines disciplines.



ACCOMPAGNEMENT DES LIGUES SPORTIVES

La commission permanente a répondu favorablement aux demandes de subventions de ligues sportives :

• Ligue Réunionnaise de Tchoukball – 6000 euros pour la participation des équipes M12 et M10 à un tournoi international à Genève.

• Ligue Régionale de Basket Ball – 11 300 euros pour la participation des équipes masculines et féminines championnes de La Réunion, à la finale de zone de Coupe de France à Mayotte.



AIDES AUX COMMUNES DANS LE DOMAINE DU SPORT

Au titre du cadre d’intervention de la collectivité régionale en faveur du financement des petits équipements sportifs, et pour un montant global de 282 217 000 euros, la commission permanente a voté des subventions à plusieurs communes :

• Sainte-Marie - 12 000 euros pour l’acquisition de matériels sportifs et d’entretien pour les sites sportifs de la commune.

• Saint-Louis - 40 000 euros pour l’acquisition de matériels sportifs et d’entretien pour les sites sportifs de la commune.

• Bras-Panon - 40 000 euros pour l’acquisition et la mise en place d’agrès sportifs.

• Saint-Benoît - 40 000 euros pour la remise aux normes des filtres et du bac tampon de la piscine du Butor.

• Saint-Paul - 19 831 euros pour l’acquisition de deux rings.

• Sainte-Suzanne - 40 000 euros pour l’acquisition de matériels sportifs et d’entretien pour les sites sportifs de la commune.

• Saint-Joseph - 34 400 euros pour l’acquisition d’un tracteur pour l’entretien des pelouses de la commune.

• Saint-Pierre - 19 986 euros pour l’acquisition de deux rings.

• Saint-Denis - 36 000 euros pour l’acquisition de matériels sportifs et d’entretien pour les sites sportifs de la commune.



ORESSE

La commission permanente a approuvé l’engagement d’une enveloppe budgétaire

d’un montant maximal de 15 000 euros, pour le financement à part égale, d’un marché de prestation de service, en partenariat avec le Département, contribuant à la réalisation d’une procédure d’audit financier et fonctionnel de l’Office Réunionnais des Échanges Sportifs et Socio-éducatifs, l’ORESSE.

La Région Réunion et le Conseil Départemental sont co-financeurs de l’ORESSE, qui permet de prendre en charge une partie des frais de déplacement aériens (billets d’avion uniquement) liés à l’activité des acteurs concernés, amenés à se déplacer pour les sportifs, vers la métropole et se rendre sur leurs lieux de stages ou de compétition et pour le secteur socio-éducatif, dans la zone océan Indien. Au vu de la mutation de l’environnement institutionnel et économique et de celle de la concurrence des interventions dématérialisées, il est nécessaire qu’un diagnostic précis, de l’environnement dans lequel intervient l’association et de la situation financière et fonctionnelle de l’ORESSE soit réalisé. Ce diagnostic doit permettre de statuer sur la poursuite ou l’évolution du partenariat mené jusque-là, à travers une approche objectivée de la situation et d’une mise en perspective de son activité et de son /ses métiers, juridiquement encadrée et budgétairement soutenable et qui soit susceptible de fédérer très largement le mouvement sportif et socio-éducatif local, et être en mesure de pouvoir légitimer, sur la durée, le renouvellement possible des financements publics.



PLANIFICATION SCOLAIRE

La commission permanente a autorisé le lancement de deux assistances à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour mener à bien l’élaboration et la mise en oeuvre de deux outils de planification scolaire : le schéma prévisionnel des formations générales, technologiques et professionnelles sous statut scolaire et le schéma directeur des lycées publics. Le coût prévisionnel estimé pour ces deux missions s’élève à 200 000 euros.



ORIENTATION

La commission permanente a examiné et validé le plan d’actions, destiné à répondre aux missions de la Région confiées par la loi pour la Liberté de Choisir son Avenir Professionnel (LCAP) du 05 septembre 2018 en matière d’orientation, durant l’année scolaire 2021-2022. Une enveloppe globale de 200 000 euros a été engagée pour la mise en oeuvre de ces actions dont un montant maximum de 149 600 euros pouvant émarger au programme FEDER-FSE + de la Région Réunion 2021-2027.



AIDES EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS EN MOBILITÉ

La commission permanente a approuvé les cadres d’intervention harmonisés des dispositifs d’aides en faveur des étudiants en mobilité pour la session 2022-2023 relatifs aux stages, aux échanges universitaires et pour le Prêt Étudiant.

S’agissant des stages et échanges universitaires, l’évolution du cadre d’intervention consiste à :

• harmoniser les dispositifs d’accompagnement des étudiants à l’École Supérieure d'Art de la Réunion (ESA) et à l’École Nationale Supérieure d'Architecture (ENSAM) avec les programmes de Stages et d’Echanges Universitaires afin de clarifier l’intervention régionale et de gagner en lisibilité.

En ce qui concerne le Prêt étudiant, la proposition consiste à :

• harmoniser le cadre d’intervention du dispositif "allocation Régionale de remboursement du Prêt Étudiant" (ARRPE) des étudiants en Mobilité avec celui adopté précédemment pour les étudiants inscrits à la Réunion, au niveau du critère des ressources afin de garantir l’équité pour l’ensemble des étudiants Réunionnais sollicitant ce dispositif.

Ce rapport n’implique aucun engagement financier de la Collectivité.



LYCÉES

La commission permanente a approuvé plusieurs financements pour divers travaux de réhabilitation et d’aménagement dans les lycées :

• mise en place d’un financement complémentaire de 2 100 000 euros pour la réalisation des travaux de restructuration du parking bus et des abords des lycées Évariste de Parny et des Métiers de la Restauration et de l’Hôtellerie La Renaissance situés à Plateau Caillou sur la commune de Saint-Paul.

• affectation d’une autorisation de programme complémentaire de 700 000 euros pour la réalisation des travaux de réhabilitation du lycée François de Mahy à Saint-Pierre.



• affectation d’une nouvelle autorisation de programme de 200 000 euros en vue de la réalisation d’études de programmation pour répondre aux besoins fonctionnels nouveaux rencontrés au lycée François de Mahy à Saint-Pierre.

• affectation d’une autorisation de programme complémentaire de 350 000 euros pour l’engagement des travaux de réhabilitation à réaliser sur le gymnase du lycée Mahatma Gandhi à Saint-André.

• affectation d’une autorisation de programme de 100 000 euros en vue de la réalisation des travaux de gros entretien et réparations sur le gymnase du lycée Le Verger situé à Saint-Marie.



FORMATIONS SANITAIRES

La commission permanente a acté l'engagement des crédits du FSE (REACT-EU) pour l’opération "Programme de formations sanitaires 2022 - OCS" dans le cadre de la convention de subvention globale. Le Préfet de La Réunion, autorité de gestion du programme opérationnel FSE Réunion 2014-2020, a confié à la Région Réunion la gestion d'une subvention globale FSE. L’engagement des crédits FSE (REACT-EU) s’élève à 7 916 328 euros.



SOUTIEN AUX COMMUNES

- Au titre du FEDER (volet REACT UE), la commission permanente a approuvé trois demandes de subvention européenne de la commune de Cilaos :

• 256 500 euros pour la réhabilitation du plateau sportif de l’école de Mare Sèche.

• 526 050 euros pour la réhabilitation du plateau sportif de l’école de Bras Sec.

• 256 500 euros pour la réhabilitation du plateau sportif de l’école de Palmiste Rouge.

- Également au titre du FEDER, la commission permanente a attribué plusieurs subventions européennes à la commune de Cilaos pour des travaux de rénovation énergétique et d’amélioration du confort thermique de plusieurs écoles :

• 45 000 euros pour l’école primaire d’Ilet à Cordes.

• 63 000 euros pour l’école maternelle du Centre.

• 135 000 euros pour l’école élémentaire du Centre. • 63 000 euros pour l’école primaire de Mare Sèche.

- Enfin, toujours au titre du FEDER, la commission permanente a attribué une subvention européenne de 2 609 061 euros à la commune de Bras-Panon pour son projet de rénovation et remise aux normes de l’école élémentaire Narassiguin.

POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL

La commission permanente s’est vue présenter l’état d’avancement de la procédure de révision du Schéma d’Aménagement Régional (SAR) de La Réunion. La réussite du projet de révision du SAR a nécessité la mise en place d’outils de pilotage et de gouvernance et l’année 2022 a été celle de la phase préparatoire, avec le lancement des marchés des prestataires. L’année 2023 sera celle du lancement des différentes études telles que le diagnostic du territoire, la fixation d’une trajectoire "Zéro artificialisation nette" ou encore l’analyse de l’état initial de l’environnement.

La commission permanente également a voté l’engagement d’un montant de 2 712 000 euros pour le marché d’étude sur la révision du SAR.



LOGEMENT SOCIAL

La commission permanente s’est vue présenter un rapport d’information sur l’aménagement et la production de logements, et d’évaluation du FRAFU menée par l’AGORAH pour la période 2014/2020. Une étude prospective sur les besoins logements à La Réunion à l’horizon 2035 commandée par la DEAL auprès de l’INSEE estime entre 2013 et 2035 un besoin de construction de l’ordre 169 000 logements, soit 7 700 /an en moyenne. Compétente en matière d’aménagement, la Région intervention à travers le FRAFU (et d’autres dispositifs) et le programme de la mandature prévoit de contribuer à la réhabilitation et à la rénovation énergétique des logements.

La commission permanente a également validé le projet de convention sur la territorialisation du Plan Logement Outre-Mer à La Réunion.



OBSERVATOIRE DES ANDAINS

Au delà de la nécessité d’avoir un recensement de la ressource et des gisements potentiels en enrochements et matériaux de remblais, l’augmentation de la surface agricole afin de permettre aux exploitants agricoles d’améliorer leur conditions de travail et de conforter la viabilité économique des exploitations est un impératif au vu du contexte actuel. En 2021, l’État, la Région, le Département et la SAFER ont jugé opportun d’envisager une collaboration au travers de la mise en place d’un observatoire de la valorisation des matériaux issus de l’aménagement des zones agricoles, naturelles et à urbaniser de La Réunion. La création de cet observatoire s’est concrétisée par convention quadripartie entre la Région – Le Département – L’État et la SAFER signée le 06 avril 2021.

C’est dans ce cadre que la commission permanente a pris acte de ce bilan de l’année 1 qui a permis d’évaluer à mars 2022, un gisement global en matériaux de 5 967 900 tonnes. Bras Panon possède le plus grand gisement potentiel avec 2,2 Mt, suivie de Saint Benoît avec 1,2 Mt, et de Saint-André 745 000 tonnes.

La commission permanente a également validé l’engagement d’une enveloppe prévisionnelle d’un montant de 112 000 euros correspondant à l’année 2 et 3.



AIDE POUR L'INSTALLATION DE CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES

Pour soutenir la filière photovoltaïque et favoriser l’installation par les particuliers et les agriculteurs de centrales solaires, ce dispositif est mis oeuvre depuis 2011. Il permet actuellement d’apporter une subvention aux particuliers et agriculteurs qui équipent leur résidence ou leur local agricole d’une centrale photovoltaïque de 1 à 9 kWc.

Depuis début 2022, 920 dossiers de demande de subvention ont été reçus avec une moyenne d’aide de 5 150 euros environ par dossiers. Le budget prévu pour le dispositif au Budget Primitif de la Région pour 2022 s’élevait à 4 200 000 euros. Compte tenu de l’augmentation du rythme actuel des demandes formulées auprès de la Région, la commission permanente a voté l’engagement d’une enveloppe supplémentaire de 895 000 euros pour assurer une continuité des instructions jusqu’à la fin de l’année 2022. L’opération est susceptible d’être cofinancée par le Programme Opérationnel Européen FEDER 2014- 2020.



INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

- La commission permanente a voté une subvention de 31 864 euros en faveur de la société GT Solar 007 pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation de 49,9 kWc sur le centre de dialyse de l’AURAR situé à Saint-Louis.

- Au titre du FEDER, la commission permanente a également approuvé l’attribution d’une subvention européenne à la SAS FAREN pour l’installation d’une centrale photovoltaïque sur l’entrepôt FAREN à Saint-Pierre. Les crédits correspondants sont de 48 680 euros.



PROGRAMME "PETITES VILLES DE DEMAIN"

Ce programme piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, et leur intercommunalité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire. La commission permanente a validé la convention cadre "Petites villes de demain" de la commune de Trois-Bassins, et qui sera annexée comme avenant à la convention "Opération Revitalisation de Territoire" du Territoire de la Côte Ouest. La Région pourra être sollicitée comme financeur sur les projets et actions relevant de son domaine de compétences : transport, formation professionnelle, aménagement du territoire, développement économique, tourisme et environnement.



AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES STRUCTURANTS

Au titre du FEDER, la commission permanente a accepté la demande de subvention complémentaire du Département de La Réunion pour le confortement et la sécurisation du barrage du Bras de la Plaine. Les crédits correspondants seront de 12 235 983 euros pour la subvention européenne FEDER, soit un montant complémentaire de 1 679 143 euros.



