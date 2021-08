A la Une . Commissaire Jérôme Besse : "Forcément très malheureux de quitter mon île"

Le commissaire de Police Jérôme Besse, originaire de La Réunion, aura passé 4 années au service de ses concitoyens. Il quitte aujourd'hui l'île pour une nouvelle affectation à la Direction Départementale de la Sécurité Publique des Bouches du Rhône. Il nous a accordé un dernier échange avant de s'envoler vers d'autres cieux. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 31 Août 2021 à 11:25

Bonjour commissaire, quel est votre ressenti au moment de partir ?



"Il y a forcement le cœur qui est serré de quitter un service qu'on dirige depuis 48 mois, de quitter des fonctionnaires très attachants avec qui il y a eu un vécu professionnel qui s'est installé, et forcément très malheureux de quitter mon île"



Professionnellement, avez-vous réussi à mettre en place ce que vous vouliez ?



"Je ne suis pas le meilleur juge pour cela forcément, pas le plus objectif. C'est comme dans toute entreprise, il y a des projets qui ont réussi, d'autres qui sont encore en cours. Nous avons eu quelques réussites et aussi quelques échecs, mais il y a des choses qui ont été mises en place. Je vais prendre pour exemple l'affaire des rodéos. Il faut toujours être prudent, mais cela fait quasiment 2 ans qu'il n'y a plus de rodéos sur Léopold Rambaud. Pour les affaires qui sont en cours, nous nous sommes attaqués fortement au phénomène de rodéo des deux-roues sur Saint-Denis. C'est en bonne voie. Nous avons commencé à discuter avec des jeunes et des anciens pousseurs afin de trouver des solutions ensemble. Si je ne me trompe pas, cela fait 2 mois qu'il n'y a pas eu de rodéos sur Saint-Denis, mais encore une fois, ce n'est pas une fin en soi".



Vous êtes arrivé jeune commissaire et vous avez insufflé un vent nouveau en étant très présent avec les médias ainsi que sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cela apporte à la Police nationale ?



"Ce qui est important je pense, en parlant de journalisme, c'est que vous êtes un relais pour la population, un relais d'information extrêmement important. Et la facilité que nous avons de nos jours, c'est que tout le monde peut s'exprimer librement. La facilité avec le monde du journalisme est que vous traduisez les messages et vous le faites nécessairement mieux que nous dans la mesure où c'est votre métier. Comme je le dis, que ce soit avec le monde des médias ou avec d'autres catégories socio-professionnelles, il faut parler avec tout le monde. Nous ne sommes pas forcément toujours d'accord, mais l'idée est de pouvoir travailler dans le respect mutuel (...). Si on arrive à se comprendre, ça permet de mieux avancer" .



Quel est le message que vous souhaitez adresser à vos hommes après ces quatre années ?



"Prenez soin de vous ! Même si cette phrase revient souvent depuis le début de la crise sanitaire. Mais également, '"j'espère que l'on se reverra très vite'".



Commissaire, un mot sur votre future affectation ?



"Je pars sur Marseille, je n'ai pas envie de dire la 'boucle est bouclée' mais ma maman est réunionnaise, moi je suis né à Marseille qui est un peu ma région aussi. Je vais dans un endroit que je connais avec ses spécificités, son véritable charme, et c'est une belle chose pour moi"





