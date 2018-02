Commerces volés : Une dizaine d'individus interpellés dans l'Ouest et le Sud

Hier matin, l’important déploiement des forces de l’ordre dans l’Ouest et le Sud a dû susciter de nombreuses questions chez les habitants des quartiers de Joli-Fond, Terre-Sainte ou encore Mont-Vert mais aussi au Tampon et à St-Louis.



En cause: une première vague d’interpellations d’individus suspectés d’être impliqués dans des vols de commerces.



Selon les informations du JIR, il s’agirait des membres du "gang des 3 Brasseurs". Outre la chaine de restaurant, des enseignes de bricolages et d’autres commerces ont également été visités depuis août dernier.



Hier, une dizaine de personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Près peu d’éléments ont filtré. L’enquête est toujours en cours.