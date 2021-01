Faits-divers Commerces: Ibrahim Patel réclame plus de sécurité dans le centre ville de St-Denis

Un commerçant a été agressé hier en centre ville de Saint-Denis. Installé dans la rue piétonne, ce glacier a reçu la visite de jeunes clients qui ont balancé les chaises installées en terrasse sur le propriétaire des lieux. Ibrahim Patel. président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion, lui apporte son soutien.

"Un commerçant dyonisien a été victime d'une agression dans son commerce "Le Duo Glacier", au centre-ville de Saint-Denis.



Je dénonce cet acte inacceptable et j'apporte tout mon soutien à ce chef d'entreprise et sa famille. La sécurité est un élément très important dans les entreprises.



Aujourd'hui il faut que tous les moyens nécessaires soient mis en oeuvre afin de permettre à tous les commerçants de travailler le plus sereinement possible."