Rubrique sponsorisée Commerce et e-commerce le duo gagnant !

Les Réunionnais modifient leurs habitudes de consommation en se tournant davantage vers le numérique. Le climat d’incertitude qui continue de planer face à cette crise sanitaire marque davantage ce changement dans les comportements d’achat. La distanciation sociale devenue obligatoire, le digital ainsi que le paiement à distance ou sans contact deviennent les solutions incontournables pour les entreprises et les consommateurs.

Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 20 Septembre 2020 à 18:00 | Lu 180 fois

Conscient qu’il s’agit là de volets essentiels de relance ou de continuité d’activité pour ses clients professionnels, le Crédit Agricole de La Réunion a décidé dès juin de mettre en avant un ensemble d’avantages tarifaires sur des offres d’encaissement et de vente à distance.



En partenariat avec Réunion Télécom et Valeurs Monétiques, deux acteurs majeurs de la monétique à la Réunion, la banque propose 3 mois d’abonnement offerts sur toutes les solutions d’encaissement jusqu’au 31/12/20 : Terminal de Paiement avec option de paiement « sans contact » en point de vente, Terminal de paiement GPRS (pour les professionnels en mobilité), Caisse enregistreuse…



Mais l’offre ne s’arrête pas là car dans le même souci d’accompagnement de la relance d’activité, les deux sociétés labellisées Réunion Télécom et Valeurs Monétiques proposent à leur tour 3 mois d’abonnements offerts. Les clients professionnels du Crédit Agricole bénéficient donc au total de 6 mois d’abonnement offerts ce qui n’est pas négligeable dans ce contexte de trésorerie fragilisée.



Une étude menée par Kantar révèle même que depuis le début de l’épidémie, le trafic sur le net a augmenté de plus de 70%*. Plus que jamais, la présence des enseignes locales sur le web est devenue indispensable. Une opportunité pour les commerces certes mais encore faut-il pouvoir revendiquer une présence sur internet. Le Crédit Agricole a également conçu, dans cette optique, des offres afin d’accompagner ses clients sur leur visibilité web. Que ce soit pour la création d’une simple vitrine ou d’un site commerçant intégrant la possibilité de payer en ligne, les professionnels bénéficient de 3 mois d’abonnement offerts ainsi que de la gratuité des frais de mise en service. Si toutefois ce dernier possède d’ores-et-déjà un site, il est possible pour lui de profiter de 3 mois d’abonnement offerts sur l’ajout de la brique de paiement en ligne.



Une équipe d’experts spécifiques dédiée au traitement des demandes reprendra contact avec les professionnels souhaitant bénéficier de ces avantages. Le diagnostic se fait entièrement à distance au cours d’un appel téléphonique convenu selon les préférences du client. Les documents lui sont transmis par la suite, par mail, dans un souci de rapidité et de simplicité. Ce sont là des solutions concrètes proposées par le Crédit Agricole jusqu’à la fin de l’année, pour aider les professionnels à relancer leur activité et ainsi redynamiser l’économie locale.

En savoir plus





Article à caractère informatif et publicitaire.

Annonceur : Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, mentions légales disponibles sur * étude réalisée avec plus de 25 000 consommateurs dans une trentaine de pays en mars 2020.Article à caractère informatif et publicitaire.Annonceur : Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, mentions légales disponibles sur www.credit-agricole.fr/ca-reunion/