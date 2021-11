Commerçant pas content

MERCI Monsieur le sous-préfet de Saint-Pierre Comme si les temps n’étaient pas assez difficiles économiquement, voilà que le sous-préfet de Saint-Pierre INTERDIT la Braderie de Saint-Pierre. Pourtant à 10km de chez nous à lieu actuellement les Florilèges au Tampon ou les commerçants peuvent exposer et vendre le fruit de leur dur labeur. Le virus est-il moins dangereux au Tampon ? Ou plus dangereux à Saint-Pierre ? Ou la chance ti poule pas la chance ti canard ? Personne ne comprend ce deux poids deux mesures. Pourquoi interdire la brasserie de Saint-Pierre et autoriser les Florilèges au Tampon ?