Comment voter par procuration pour les élections de 2022 ?

Faire une procuration en ligne

Faire une procuration en physique

Comment vérifier vos procurations en ligne ?

Les prochaines échéances électorales se dérouleront les 10 et 24 avril 2022 pour l’élection présidentielle et les 12 et 19 juin pour les élections législatives.Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour des scrutins, vous pouvez dès maintenant faire une procuration.Depuis le 1er janvier, les règles pour voter par procuration ont légèrement changé, des ajustements ont été effectués pour faciliter la procédure.Un électeur peut désormais donner procuration à l’électeur de son choix même s’il n’est pas inscrit dans la même commune.La personne que vous allez désigner devra impérativement voter dans le bureau où vous êtes inscrit(e).Tous les détails sur le site maprocuration.gouv.fr. Vous pouvez également faire compléter le formulaire Cerfa n° 14952*03 de vote par procuration soit à l’avance ou sur place en gendarmerie, au commissariat ou au tribunal qui enregistrera votre procuration et la personne que vous désigné pour vous remplacer dans les bureaux de vote.Télécharger le Cerfa : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14952.do Désormais vous pouvez vérifier sur Internet les procurations que vous avez données ou que l’on vous a confiées,Pour cela vous devez « Interroger votre situation électorale » et il vous sera possible de visualiser les procurations que vous avez données ou reçues.Vérifier vos procurations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE