Comment valider son Pass sanitaire ?

Les bars, restaurants et salles de sport de La Réunion rouvrent à partir de ce mardi grâce à l'application du Pass sanitaire. Pour pouvoir entrer dans ces lieux, il faudra montrer patte blanche. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 9 Août 2021 à 20:02

Qu’est-ce que le Passe sanitaire et comment se le procurer ?



Afin de garantir l’accès au Passe sanitaire à La Réunion, 3 types de preuves non cumulatives seront admises.



Le certificat de vaccination attestant un schéma vaccinal complet



Le schéma vaccinal est complet :



Pour les personnes n'ayant jamais contracté la Covid : 1 semaine après la 2ème injection pour le vaccin Pfizer 4 semaines après l'injection unique du vaccin Janssen Pour les personnes ayant contracté la Covid : En cas d'infection antérieure à la première injection : une dose unique est suffisante 2 à 6 mois après l'infection. Le schéma vaccinal est complet 1 semaine après cette unique injection. En cas d'infection postérieure à la première dose de plus de 15 jours : le schéma est complet 11 jours après la date du résultat positif à la Covid. Si l’infection intervient moins de 15 jours après la première injection, une deuxième dose sera nécessaire, 2 à 6 mois après l’infection.



Attestation de vaccination



Depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées, y compris celles qui l’ont été avant le 3 mai, peuvent récupérer leur attestation de vaccination sur le « portail patient » de l’Assurance Maladie.



Une fois votre certificat de vaccination en main, il suffit :

- de scanner le QR Code de droite

- de l’importer et le stocker dans votre téléphone, sur l’application TousAntiCovid / Carnet.



Le certificat de test négatif



Tous les tests RT-PCR et antigéniques génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel de santé dans le portail SI-DEP, qui peut être imprimée en direct et qui est également mise à disposition du patient via un mail et un SMS pour aller la récupérer sur



Sur TousAntiCovid, l’importation de la preuve dans l’application sera à la main du patient :

· en scannant le QR Code, situé sur le document (format papier ou PDF issu de SI-DEP), qui accompagne le résultat du test,

· en cliquant sur le lien dans le portail SI-DEP, qui permet d'importer directement le résultat du test dans TousAntiCovid Carnet.



Le certificat de rétablissement délivré sur présentation d’un test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois



Un test positif devient automatiquement un certificat de rétablissement dès lors qu’il date de plus de 11 jours après le prélèvement et sera valable jusqu’à 6 mois après la date de prélèvement.



La présentation d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid peut se faire sous format papier ou numérique.



Il est possible de générer des certificats de résultat de tests antigéniques (TAG) ou PCR négatifs, ou PCR positifs, authentifiés avec un QR Code, récupérables sur le portail sidep.gouv.fr et importables dans TousAntiCovid.



Si le patient souhaite obtenir la trace d’un résultat positif qui remonte à plus de 3 mois et dans la limite des 6 mois :



Il en fait la demande au laboratoire qui doit transmettre à nouveau vers SI-DEP le résultat de cette analyse positive aux seules fins qu’un QR code puisse être généré.



Ce certificat de rétablissement avec le QR Code sera immédiatement disponible sur sidep.gouv.



Comment présenter son Pass sanitaire ?



Les clients pourront présenter leur Pass sanitaire de plusieurs façons. Soit sous format papier, soit en version digitale (en enregistrant le document dans votre téléphone ou en scannant le QR-Code via l'application TousAntiCovid).



