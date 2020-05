La grande Une Comment utiliser un sac poubelle : Le tuto coup de gueule contre les makotes

Puisque les déchets ont à nouveau envahi nos plus beaux paysages naturels depuis le déconfinement, la page Facebook Sentier la Renyon a pensé qu’il fallait peut-être revoir les bases : dans une vidéo publiée sur le réseau social, l’un de ses membres prend le temps d’expliquer, non sans une pointe d’humour, comment utiliser un sac poubelle pour ramener ses déchets lorsqu’on va pique-niquer ou se promener. Par Charlotte Molina - Publié le Dimanche 24 Mai 2020 à 14:00 | Lu 532 fois

"On vous a appris au 21ème siècle comment vous laver les mains. On vous a appris comment mettre un masque. Là je vais vous apprendre comment utiliser un sac poubelle !"



Jannick Clopon ne "maille pas". Puisque les makotes, désormais déconfinés, ont repris leurs mauvaises habitudes et ne semblent toujours pas avoir capté le message, il a décidé de prendre les choses en main.



"Après le confinement, ça méritait un coup de gueule. On a tout de suite vu que c’était reparti. Il fallait faire un rappel à l’ordre avec humour !", nous confie-t-il.



Déjà membre de l’association SCABE (Sport Culture Art et Bien Etre à La Réunion) qui organise des opérations de ramassage des déchets tout au long de l’année, cet amoureux de la nature adopte une attitude pédagogique et ironique pour tenter de sensibiliser au respect de l’environnement les plus récalcitrants. "On ouvre le sac poubelle, lé simple comme bonjour. Ensuite il faut le remplir. Et si zot n’a point un sac poubelle, nous prend un ti sachet. N’a deux ti lanières, nous rouv’ le ti lanières, hop ! Et nous gagn met’ nout’ band déchets dedans !"



La vidéo peut surprendre. Qui ne sait pas comment utiliser un sac poubelle en 2020 à La Réunion ? Il suffit de jeter un coup d’oeil aux aires de pique-nique et autres fronts de mer pour comprendre qu’ils sont plus nombreux qu’on ne le croit !





