Comment tuer sa mère

Cet article fait suite à celui du courrier des lecteurs fustigeant les films grands publics comme jurassic park véritable icône de la bêtise selon l’auteur. Pourtant un film français est paru sans que cela n’émeuve personne.



Dans le film la mère est odieuse déjantée et dépensière selon la critique. Les enfants décident alors d’assassiner la mère, je veux bien que cela soit une comédie mais il y a une limite a la notion de civilité.



Dans le livre « ainsi pourrait être le monde » de Scott Peck, il nous explique comment notre civilisation est complètement malade. Il prend exemple sur le quotidien Usa today dont bizarrement par un concours de circonstance j’ai eu le numéro en main le 29 janvier 1990. La publicité du journal est présenté ainsi , un type fait connaissance avec un autre. Il prend des informations sur la richesse de l’autre . Ainsi il devient son « ami ». La véritable civilité est un comportement organisationnel qui naît d’une motivation consciente.Nous manquons de conscience collective du a notre absence de sens civique. Selon Peck le « je-tu » devient un « je-cela ». Cette civilisation française subit une perte des valeurs colportées dans des films véhicules d’une société.



Un philosophe qui vient de mourir a bien analyser les films de sa société , c’est Stanley Cavell. Il se penche sur l’ontologie de la photographie et du cinéma a Harvard. Cavell pousse à la notion de « perfectionnisme » lié a une éthique de la vertu. « Nous pouvons pénétrer l'esprit des autres par analogie avec ce qu'on sait de notre propre esprit. »



Pour Peck, le matérialisme et la manipulation détruisent la morale sans que personne ne remarque quoique ce soit. Autre auteur majeur sur le cinéma est Pauline Kael critique du new yorker. « les critiques de Kael ont été ma seule école de cinéma » nous informe Tarantino. « la seule idée inspirée de Lucas est peut être de situer son univers de science fiction dans le passé de la culture pop et de transformer l’ineptie propre a ce genre de film en une espèce de pop art délibéré. »(Kael).



Pour conclure nous devons en finir avec la propension que nous fFançais avons de critiquer les films des autres alors que nous sommes incapables de juger notre propre production. Le magazine le point le résume parfaitement a propos de Peter biskind : « on mesure l’abîme entre Hollywood et le cinéma français car on attend encore notre Biskind ».





Bertrand Carpaye