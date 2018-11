Comment sortir de la crise qui nous frappe ? Les propositions de Demorun

L’association DEMORUN préconise l’organisation d’une CONVENTION CITOYENNE composée par 50 citoyennes et citoyens tirés au sort sur les listes électorales de la Réunion.



Ce groupe constituera un échantillon représentatif de la population réunionnaise capable de débattre, faire émerger des solutions aux enjeux de l’île de la Réunion et formuler les axes prioritaires de la politique de développement économie, sociale et écologique du territoire réunionnais, avec l’aide des pouvoirs publics, des entreprises, des associations et de la population.



La méthode des Conventions citoyennes a déjà largement démontrée sa pertinence et sa faisabilité pour permettre à un groupe de citoyens tirés au sort d’appréhender tout sujet, quelle que soit sa complexité, en se dégageant des seuls enjeux locaux et immédiats, pour proposer des solutions en rapport direct avec les besoins de la société mais souvent ignorées par les spécialistes et rarement entendues des instances politiques.





Qu’est ce qu’une convention de citoyens ?



La convention de citoyens est une procédure de participation qui combine une formation préalable (où les citoyens étudient), une intervention active (où les citoyens interrogent) et un positionnement collectif (où les citoyens rendent un avis).



Tout sujet d’intérêt général – faisant l’objet de controverses mais sans limitation du champ géographique – est susceptible de donner lieu à une convention de citoyens dès lors que les connaissances en la matière ont acquis un certain niveau de maturation.



Pourquoi une convention de citoyens ?



Parce qu’elle apparaît aujourd’hui comme la méthode démocratique la plus à même d’aider les élus à faire les choix qui correspondent au bien général.



Parce que les innovations suscitent des controverses qui ne peuvent être tranchées par les élus sous la pression active de lobbies industriels ou d’experts souvent en conflit d’intérêts.



Parce que la participation ne se réduit pas à la simple information ou concertation de la population.