Comment sont taxés les colis à La Réunion ?

Vous vous demandez sûrement quelles sont les taxes que vous payez pour chaque colis que vous vous faîtes livrer à La Réunion. Les douanes de La Réunion font le point sur la fiscalité particulière de notre île. Par Baradi Siva - Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 24 Mars 2023 à 10:50





Ce changement de la taxation est l'occasion de se pencher sur l'ensemble des règles fiscales qui concernent les colis à destination de La Réunion. La direction générale des Douanes et Droits indirects précise que toutes les marchandises importées dans l'île sont soumises au dépôt d'une déclaration en douane auprès du bureau de douane concerné et au paiement de droits et de taxes.



Toutes les dispositions appliquées à l'importation à La Réunion se décident en fonction du code du colis et son pays d'origine. Les douanes ont mis en ligne un outil qui permet aux consommateurs de connaître les tarifs à payer selon les caractéristiques de la marchandise. L'

Le ministre chargé des Outre-Mer a annoncé en fin d'année dernière une bonne nouvelle pour les Réunionnais. La franchise de l'octroi de mer va être relevée à 400 euros pour les colis de particulier à particulier entre la métropole et La Réunion. Les douanes de La Réunion précisent que ce changement interviendra le 1er avril prochain

Quelles sont les taxes appliquées à La Réunion ?



La préfecture de La Réunion a mis en ligne un point complet sur le fonctionnement de la taxation des colis postaux à La Réunion.

La direction des douanes de La Réunion précise l'ensemble des taxes auxquelles sont assujetties les marchandises importées à La Réunion :- Droits de douane : uniquement si la marchandise est originaire d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne (le taux dépend du pays d'origine)- TVA (le taux dépend de la nature du produit, taux maximal à 8,5%)- Octroi de mer et octroi de mer régional (le taux dépend de la nature du produit)La direction des douanes précise que si le colis contient certains type de marchandises comme des alcools, d'autres taxations peuvent s'appliquer. Elles peuvent être retrouvées sur le site de la douane.

E-commerce : Pas de franchise au-delà de 22 euros



Les taxes sont appliquées selon la valeur en douane de la marchandise. Il s'agit de la valeur du produit acheté hors taxes majorée des frais d'assurance et de transport jusqu'à La Réunion.



La direction des douanes de La Réunion précise que pour les marchandises provenant de site d'e-commerce, il n'y a pas de franchise au-delà de 22 euros.



La Poste est chargée des opérations de taxation



Ce changement date déjà du 1er juin 2022 et avait provoqué de nombreuses interrogations chez les Réunionnais. Le dédouanement et la taxation des envois postaux relèvent de la compétence et de la responsabilité exclusives de La Poste.



La direction des Douanes de La Réunion rappelle que ses services n'interviennent pas dans la taxation des colis et rappelle que les consommateurs doivent s'adresser aux services de La Poste en cas de litige.



Il faut aussi noter que des frais de gestion de dédouanement peuvent être appliqués par La Poste. Si vous souhaitez savoir exactement ce que vous payez, il est possible de demander une quittance de dédouanement où les libellés des frais et taxes et leurs montants sont explicités.