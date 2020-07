Economie Comment se portent l’emploi et l'économie réunionnaise depuis le confinement ?

Deux mois après le déconfinement, l’Insee et le Cerom publient deux études autour de l’impact économique de la crise sanitaire sur notre territoire. Si l’économie réunionnaise semble progressivement se redresser depuis le 11 mai, notre île enregistre une baisse de l’emploi salarié historique, mais malgré tout inférieure à la métropole. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 9 Juillet 2020 à 15:57 | Lu 129 fois

À la fin du premier trimestre 2020, l’emploi salarié à La Réunion enregistre une baisse de 0,8% (-2.200 emplois). Un chiffre deux fois moins important qu’en métropole, en raison du recours massif à l’activité partielle, qui a permis de préserver la plupart des emplois sur notre île: 42% des salariés de La Réunion, soit 4 sur 10, ont été placés en chômage partiel, soit 69.000 personnes.



La majorité des emplois détruits par la crise du covid-19 concernent l’intérim (deux tiers des emplois détruits). Les autres concernent surtout la restauration et l’hôtellerie où les emplois sont ajustables à court terme, indique l’Insee.



Pour autant, si l’on compare ces chiffres à la même période l’année dernière, l’emploi augmente en réalité de 1,4%.



Augmentation du nombre de demandeurs d’emplois



Dans les catégories A, B et C, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à pôle emploi a en conséquence fortement augmenté entre fin février et fin mai (+2,3%).



Cette augmentation reste inférieure à celle observée en métropole qui s’élève à +7,9%.



Le BTP particulièrement touché



L’activité de la construction est fortement perturbée par la crise sanitaire, avec des baisses de 14 % des permis de construire et de 7 % des ouvertures de chantiers de logements sur les douze derniers mois par rapport à l’année précédente.



L’activité se redresse progressivement



L’économie réunionnaise entame un redressement progressif depuis le déconfinement. Alors qu’une baisse d’activité de -28% était enregistrée au coeur du confinement, la baisse n’est plus que de 10% au mois de juin par rapport à une situation « normale » selon le CEROM.



Une fois déconfinés, les Réunionnais se sont remis à consommer de plus belle, avec une augmentation de +14% des transactions par carte bancaire dès la première semaine.



Mais cette reprise de l’activité se fait plus lente dans les secteurs de la construction et des transports, ainsi que dans le tourisme qui reste quasiment à l’arrêt pour la même période.



