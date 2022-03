A la Une . Comment réduire sa pollution numérique ?

Comment diminuer l'impact du digital sur notre planète ? Déjà bien connue pour son appel au nettoyage planétaire, l'association du World Clean Up Day se mobilise pour la première fois à La Réunion pour impulser et accompagner ce nettoyage "numérique". Le numérique est responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre





« Nous n’avons plus le choix que de nous mobiliser et d’agir sur toutes nos productions de déchets. Nous devons changer nos habitudes. La crise sanitaire, la crise en Ukraine sont autant de sonnettes d’alarme qui annoncent l’urgence de réagir pour sauver la planète », déplore Bernard Padé, coordonnateur de l’événement à La Réunion.



En septembre dernier, lors du world cleanup day, l'engouement des réunionnais pour "faire leur part" a été particulièrement important. Nous les avons vu nettoyer les plages, les rues, les forêts, partout sur l'île et 24 tonnes de déchets ont été ramassées et triées. La mobilisation passe à l’ère numérique !



Du 12 au 19 mars, des réunionnais s'organisent pour diminuer l'impact du digital sur notre planète commune : nettoyage des données numériques, recyclage, réemploi, seconde vie des déchets d’équipements électriques et électroniques... Le Cyber WCUD encourage chacun à se mobiliser autour de deux actions majeures qui peuvent être mises en place comme la “CyberCleanUp Données”, c'est-à-dire nettoyer des données telles que les images, fichiers, messages ou applications... stockées dans les clouds, sur les serveurs et sur nos équipements numériques.



On peut également agir à travers la “CyberCleanUp Équipements", c'est-à-dire collecter les équipements numériques tels que les smartphones, ordinateurs ou les tablettes inutilisés ou non-fonctionnels en vue de leur reconditionnement ou de leur recyclage.



« Nous devons être vigilants quant à nos données stockées mais aussi les anciens équipements qui remplissent nos tiroirs », conclut le coordonateur.



