Comment reconnaître une contamination à la variole du singe ?

La variole du singe a été récemment déclarée "urgence de santé publique de portée internationale". Sa propagation inquiète dans le monde et même si La Réunion est pour l’heure épargnée, il convient de connaître les symptômes pour éviter d’étendre l’épidémie en cas de contamination. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 à 09:50

Depuis samedi 23 juillet, la variole du singe a été déclarée "urgence de santé publique de portée internationale" par Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Plus de 16.000 cas ont été recensés dans 75 pays pour 5 décès. La France compte 1567 cas confirmés.

La contamination



"La transmission d’une personne à une autre se produit à l’occasion d’un contact prolongé en face à face, par des gouttelettes (salive, éternuements, postillons), ainsi qu’à travers les fluides corporels, les lésions cutanées ou les muqueuses internes comme la bouche. Elle peut également avoir lieu par des objets que le malade a contaminés, comme des vêtements ou du linge de lit", explique l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).



Une étude menée sur 528 patients et publiée dans le "New England Journal of Medicine" a conclu que "l’activité sexuelle, largement parmi les hommes homosexuels ou bisexuels, est largement la voie de transmission du virus la plus suspectée". Une conclusion renforcée par le fait que "l’ADN du virus, détectable par PCR dans le liquide séminal dans 29 des 32 cas testés, confirme cette hypothèse.

Les éruptions cutanées



Le symptôme le plus typique de la variole du singe est les éruptions cutanées. Elles permettent de diagnostiquer la maladie de manière clinique. L’étude citée plus haut a révélé que les zones d’apparition des lésions peuvent être différentes.



Ainsi, 73% des malades ont été touchés sur la zone ano-génitale. 55% ont vu apparaître ces lésions sur le tronc, les bras et les jambes. Dans 25% des cas, ces éruptions sont apparues sur le visage, tandis qu’elles apparaissent sur la paume des mains et les plantes de pied dans 10% des cas.



