Communiqué Comment réconcilier les Réunionnais et la politique ?

Serge Camatchy s'interroge sur le silence des élus concernant la loi sur les 3D (pour « décentralisation, différenciation et déconcentration »). Un projet de loi qui a pour ambition de transformer les relations entre l’État et les collectivités territoriales. "A La Réunion, on fait abstraction de tout cela alors que l’on a une occasion à ne pas manquer. Si on ne fait rien ça veut dire finalement que tout passera par Paris. La loi nous demande justement de prendre nos responsabilités", exhorte Serge Camatchy. Le texte devrait être présenté en Conseil des ministres en janvier et examiné au premier semestre 2021. Les élus de La Réunion ne doivent pas attendre cette échéance avant de se prononcer, invite Serge Camatchy dans une tribune : Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 1 Décembre 2020 à 12:24 | Lu 119 fois

Comment réconcilier les Réunionnais et la politique ? Et lui redonner ses lettres de noblesse ? Si nous sommes frileux et si nous ne prenons pas nos responsabilités dès maintenant ?



Certains disent - qu’il faut absolument une remise en cause de nos élus : - obtenir qu’un homme politique se consacre à un seul mandat pour une efficacité maximale - qu’il ne multiplie pas les promesses électorales, impossibles souvent à réaliser - qu’il ait le souci majeur de la justice sociale, - qu’il ait également le souci d’une meilleure gestion (et d’une transparence) des finances publiques - qu’il ait la volonté, sinon l’obligation, de développer les connaissances qui lui sont utiles pour sa politique - mais les politiques ne sont pas seuls concernés et les citoyens devraient pouvoir bénéficier d’une formation à la politique de la ville, du département, de la région, de l’Etat, voire à la politique internationale. Certains diront que c’est de l’utopie. Par ailleurs nos anciens disaient toujours que « tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir » On peut donc espérer que rien n’est perdu !

EMERGENCE REUNION pense que le moment est venu de prendre nos responsabilités face à nos contemporains et aussi pour nos descendants.



Nous prenons comme preuve la déclaration du Président du SENAT (Gérard LARCHER) lors du 16ème Congrès des REGIONS de France (le 19 octobre 2020), en présence de Renaud MUSELIER, président des REGIONS de France, d'Hervé MORIN, son prédécesseur, de Dominique BUSSEREAU, président des Départements de France, de François BAROIN, Président de l’Association des Maires de France, de Christine LAGARDE, Présidente de la Banque Centrale Européenne et de Valérie PECRESSE, Présidente de la REGION ÎLE de France.

Les représentants des Collectivités et des Forces Vives qui étaient présents ont réclamé un changement de politique pour la France car il s’avère que le système actuel ne correspond plus à la réalité.

Ce serait une opportunité pour LA REUNION de proposer pour le futur un vrai MODELE de DEVELOPPEMENT DURABLE, COHERENT, ADAPTE et SOLIDAIRE.

Nos élus sont-ils capables de prendre cette proposition en considération et d’envoyer un message fort à la population réunionnaise ? Le défi est lancé.

Si hier on s’accordait à reconnaître que la fracture sociale était la priorité majeure, malheureusement aujourd’hui nous subissons les conséquences sanitaires, sociales, économiques d’une épidémie mondiale et on ne sait pas quand cela va s’arrêter et quels sont les bilans funestes pour l’ensemble de notre île (à court terme comme à long terme !).

Les dirigeants nationaux ont le souhait de faire évoluer la constitution pour donner plus de responsabilité, plus de liberté et plus de force aux élus locaux, proches des citoyens. Le projet de loi sur les « 3D » (Décentralisation, Différenciation, Déconcentration) voté au Sénat récemment, va dans ce sens !

Après la décision de faire de la colonie un département français d’Outre-Mer, (juste après la Seconde Guerre Mondiale, - il y a, un peu plus de 70 ans), cette nouvelle définition politique serait de nature à relancer la dynamique sociale, économique, politique, de LA REUNION. Mais la proposition de Paris serait sans effet fructueux si les politiques locaux et la population locale ne prenaient pas en responsabilité cette promesse d’un mieux-vivre. Les difficultés majeures sont sans doute là !

Ce n’est pas en disposant d’un nouveau terrain de football tout neuf et d’un ballon d’excellente qualité que chacun de nous deviendra tout de suite un bon footballeur, susceptible de faire partie d’une grande équipe de football ! Il faut avoir une bonne santé, un bon entraînement bien défini, qui mérite des capacités techniques et physiques et un souci de jouer en équipe (Être Collectif et non individualiste !) ce qui ne s’obtient pas à la naissance. Cela se crée progressivement (il faut du TEMPS) et avec l’aide de personnes qui s’y connaissent (il faut SE CULTIVER et APPRENDRE à COMPRENDRE son ENVIRONNEMENT (les HOMMES et la NATURE) ! "La responsabilité politique est une belle promotion de l’Homme, à nous de la saisir"