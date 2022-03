Courrier des lecteurs Comment peut-on vaincre le mal réunionnais en matière d'asphyxie circulatoire ?

Par Un Réunionnais qui aime son île natale - Publié le Lundi 7 Mars 2022 à 09:53

Comment peut-on vaincre le mal réunionnais en matière d'asphyxie circulatoire quotidiennement ? Une solution pérenne et suggérée serait peut-être la bienvenue. Nous avons un parc d'automobiles de 467930. A cet effet une décision devrait s'imposer : pourquoi ne pas mettre à la diète tous les ménages dont les revenus fiscaux sont inférieurs à 10000 euros annuels dispensés de voitures. Cette initiative va profiter aux transports collectifs (aux bus et autres modes de transports) qui ont grand besoin pour faire diminuer le réchauffement climatique et aussi le temps de passer en voiture . Espérons que cette suggestion fera réagir beaucoup de nos compatriotes.