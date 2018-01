Comment notre société perd la boule

Il y avait les Hauts, gardiens de la tradition, et les Bas cosmopolites et corrompus ; il y avait le Palais de la Source qui nous recommandait de ne pas s’en trop éloigner et la Pyramide inversée qui nous promettait de marcher sur l’eau ; il y avait la Maison des Civilisations qui jurait de nous rappeler d’où l’on vient et le Zénith où on allait , par le rap , la techno , le trance, le ghetto house, le trip hop, le dirty south, le crunk, le shoegazing, le jungle, le grunge, le britpop « montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'Il a fait connaître, par l'envoi de son ange ».



Tiraillés entre des forces contraires, nous survivions pourtant dans le labyrinthe.



Mais ça c’était avant.



Après « Au milieu du chemin de notre vie

Nous nous sommes retrouvés dans une forêt obscure,

car la voie droite était perdue. »



J’ajouterais que nous n’entendions plus aucun son, sauf la voix de BFM TV .



Longtemps hésitants à l’entrée du grand gouffre , les français se sont “enspiralés” . Ayant flâné un moment dans les limbes, ils ont vite été happés dans le second cercle des « luxurieux » : le Pacs ayant été institué, ils ont finalement adhéré au mariage pour les couples homosexuels, élégamment baptisé ” mariage pour tous” .



Ne contrôlant plus rien et quatre cercles plus bas, les avant-gardistes ont imposé leur loi : quelques temps après l’inscription du “mariage pour tous” dans la loi , l’adoption par les couples homosexuels fut acceptée.



Depuis le 3 janvier nous savons quel sera le huitième cercle de notre enfer.



Et c’est le prophétique journal La CROIX qui a été chargé d’annoncer à toutes les tribus de notre terre la terrible nouvelle.



Deux français sur trois (64 % exactement) sont désormais favorables à la levée de l’interdiction de la gestation pour autrui (GPA). Détail significatif de la perte complète de nos valeurs : près de la moitié des catholiques (46 %) estime qu’il faut autoriser la GPA.



Il se murmure que, dans les mêmes proportions, les français sont favorables à ce que l’on puisse, sage précaution, se débarrasser le cas échéant, d’un enfant mal conformé ou, tout bien considéré, n’étant plus à son goût .



Et puis, plus on est nombreux et fous et plus on rigole ! Le chômage et l’identité nationale ne sont que des vues des esprits chagrins. Dans un autre sondage publié avant hier, on apprend que la moitié des Français souhaitent qu'il n’y ait pas de restrictions nouvelle à l’immigration.



Voilà deux informations qui, si elles n’ont pas valeur d’évangiles, nous en disent assez sur ce qui nous attend.



Aux US, comme toujours , ils ont un peu d’avance : la Californie vient, comme sept autres états avant elle, de légaliser l’usage récréatif du cannabis. Parait-il que cela ouvre des perspectives économiques faramineuses. On prévoit un chiffre d’affaires annuel de plus de 7 milliards de dollars . Et, si on en faisait autant à La Réunion ? On a une petite expérience à faire valoir sur le sujet. Ca créerait des emplois et, au pire, ça pourrait aider les chômeurs et les laissés pour compte à oublier la dureté des temps.